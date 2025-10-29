İzmir’in önemli sanat kurumlarından Sahne Tozu Tiyatrosu, kuruluşunun 21. yılını Haldun Dormen Sahnesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.

Gecede, tiyatro oyuncularından Özer Kaya, Gamze Aksoy ve Onat Eser’in açılış konuşmalarıyla başlayan program, duygusal anlara sahne oldu.

Tiyatronun Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, konuşmasında Sahne Tozu’nun 21 yıllık yolculuğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“20 yılı geride bıraktık. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşadık. Gün geldi büyük alkışlarla seyircilerimizi selamladık, gün geldi başarısızlıklarla yüzleştik. Ama her zaman yanımızda olan İzmir halkına gönülden teşekkür ediyorum.”

“Bu tiyatronun ışığını Haldun Dormen ve Göksel Kortay yaktı”

İşgören, tiyatronun bugünlere gelmesinde emeği geçen isimleri tek tek anarak, “En başından beri yanımda olan, bana ışık tutan Sayın Haldun Dormen’e, tiyatromuzun annesi Göksel Kortay’a ve değerli hocamız Selçuk Yöntem’e teşekkür ediyorum” dedi. Sözleri salondan büyük alkış aldı.

Uluslararası sanat köprüsü: Yeni proje dört ülkede hayata geçecek

Etkinlikte konuşan İşgören, Sahne Tozu Tiyatrosu’nun uluslararası bir proje hazırlığında olduğunu açıkladı. Yeni projenin Yunanistan, İngiltere, Almanya ve İtalya ile ortak yürütüleceğini duyurarak, İzmir merkezli tiyatronun artık dünya sahnelerinde de yer alacağını ifade etti.

İlk “Art Bridge Ödülü” Yunan sanatçı Sofia Kapsourou’ya verildi

Gecede bu yıl ilk kez verilen Sahne Tozu Tiyatrosu Art Bridge Ödülü, Yunan sanatçı Sofia Kapsourou’ya takdim edildi.

Kapsourou, ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı ve şu sözlerle teşekkür etti: “Türkiye’de, özellikle Sahne Tozu Tiyatrosu’nda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Çağlar İşgören ve ekibinin yaptıklarına tanık olmak benim için büyük bir onur. Ortak projelerde yer alacak olmaktan çok mutluyum.”

“Sahne Tozu, İzmir’de sanat kültürünün taşıyıcısıdır”

Programda ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club Onursal Başkanı Kökten Ulaş Birant da sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Birant, tiyatronun Türk sahne sanatları içindeki yerini vurgulayarak, “Sahne Tozu yalnızca bir tiyatro değil; İzmir’de sanat kültürünün gelişmesi için yıllardır omuz veren bir okul gibidir,” ifadelerini kullandı.

Tiyatro camiası bir aradaydı

Etkinliğe Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları, Actor Club üyeleri ve tiyatro dünyasından pek çok değerli isim katıldı. 21. yıl kutlaması, sahnede çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.