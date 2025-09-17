İzmir'deki temaslarına devam eden Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas, şehrin köklü spor kulübü Karşıyaka'yı ziyaret ederek kulübe olan özel ilgisini gösterdi. Köklü tarihi ve Atatürk'ün armasında yer almasına onay verdiği ay-yıldız figürüyle öne çıkan Karşıyaka Spor Kulübü, Vivas'ın dikkatini çekti. Başkonsolos, kulübün Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri ve futbol takımıyla bir araya geldi. Bu özel buluşmada teknik direktör Burhanettin Basatemür ile de sohbet eden Vivas, kendisine hediye edilen Karşıyaka formasını giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve kulübe olan hayranlığını dile getirdi.

Ayrılan futbolcular yeni kulüplerinde başarılı performans sergiliyor

Karşıyaka'dan sezon başında ayrılan futbolcular, yeni takımlarında sergiledikleri performanslarla dikkat çekiyor. Kulübün bu sezon kadrosunda büyük bir revizyona giderek 20 yeni transferle yola devam etmesinin ardından, eski oyuncuların yeni takımlarındaki başarılı başlangıçları gözlerden kaçmadı. Özellikle iki sezon boyunca Karşıyaka forması giyen ve 52 Orduspor FK'ya transfer olan Enes Nalbantoğlu, ilk hafta hat-trick yaparak adından söz ettirdi.

Geçen hafta da gol atan Nalbantoğlu, toplamda 4 gole ulaşarak ligin gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Bunun yanı sıra, Balıkesirspor'a geçen Ali Sinan Gayla, Çankayaspor'da forma giyen İshak Kurt ve Eskişehir Anadolu Sportif'e imza atan Mert Torlak da yeni takımlarında ilk iki haftayı golle tamamlamayı başardı. Bu durum, Karşıyaka'nın altyapısının ve oyuncu geliştirme konusundaki başarısını bir kez daha ortaya koyarken, eski oyuncuların farklı kulüplerde de önemli katkılar sağlayabileceğini gösterdi.