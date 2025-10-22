Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı etkinlikleri, FİKİR Gazetesi’nin organize ettiği "Fikir Söyleşileri" dizisiyle devam etti. Dizinin dünkü oturumunda, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı destekleme, güvenli gıda tedarik zinciri oluşturma ve üreticiyi güçlendirme stratejileri detaylıca ele alındı. İzmir Sanat’ta gerçekleşen “İzmir Tarım ve Gıda Ekosistemi” başlıklı oturum, kentin tarım ve gıda alanındaki vizyonunu ortaya koydu. Konuşmacılar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt yer aldı.

Kırsalda stratejik veri tabanı ve tasarım rehberi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, küresel krizler, salgınlar ve iklim krizi gibi sorunlara karşı kırsal alanda çözüm üretme çabalarını anlattı. Yüksel, İzmir’in yaklaşık 11 bin kilometrekarelik geniş kırsal alanını kapsayan (951 mahalle) kapsamlı bir veri tabanı ve öncelikli envanter çalışması yürüttüklerini belirtti. Bu veriler ışığında, 2026’da tamamlanacak olan Kırsal Alan Stratejik Planı’nın hazırlandığını aktardı. Yüksel, “Kırsal alan sınıflaması, tipolojisi ve kaybolan geleneksel dokuyu dikkate alan bir kırsal tasarım rehberi hazırlıyoruz. Bu çalışmalar, üst ölçekli mekansal planlarla bütünleşerek, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay ve Yarımada gibi havzalara özgü yaşanabilir planlama ve müdahale araçları geliştirmemizi sağlayacak” dedi.

Sağlıklı gıdaya erişim için yeni yönetim modeli

Sağlıklı gıdaya erişimdeki sıkıntıları sistemli bir şekilde çözmeyi hedeflediklerini belirten Yüksel, bu amaçla İzmir Kent Gıda Sistemleri Belgesi çalışmasını başlattıklarını duyurdu. Yatay hiyerarşi ile çalışacak bir Kent Gıda Politikaları Meclisi oluşturacaklarını ifade eden Yüksel, bu meclisin kamu, üretici, kooperatifler, STK’lar ve akademisyenler gibi tüm paydaşları bir araya getireceğini ve nihai olarak kentin Gıda Strateji Belgesi’ni hazırlayacağını kaydetti.

Kuraklık tehdidine karşı akıllı su yönetimi ve alternatif ürünler

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ise İzmir’in tarımsal potansiyelini vurgulayarak, kentte birçok ürün deseni ve süt hayvancılığında Türkiye lideri olduklarını dile getirdi. Üngür, özellikle su kriziyle mücadele kapsamında Sulama Şube Müdürlüğü aracılığıyla hayvan içme suyu tesisleri ve sulama göletleri inşa ettiklerini belirtti. Dikili’de 10 bin dekar alana hizmet veren tesiste 600’e yakın akıllı sayaçla su yönetimi yaptıklarını aktaran Üngür, çiftçilere silajlık mısır gibi yüksek su tüketimli bitkiler yerine kuraklığa dayanıklı alternatif ürünler önerdiklerini ve bu konuda eğitim verdiklerini söyledi. Fidan dağıtımı, zararlılarla mücadele, küçük balıkçılara buz makinesi desteği ve Tire’de incir paketleme tesisi kurulması gibi çalışmaları da anlatan Üngür, “iyi tarım” uygulamalarıyla sağlıklı gıdaya erişimi sağladıklarının altını çizdi.

İZMAR ile kamu güvenceli güvenli gıda zinciri

İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda göçü önleme ve kamu eliyle güvenli gıda üretme hedefini İZMAR modeliyle hayata geçirdiğini belirtti. Üreticiden alınan sütün fabrikada işlenerek Süt Kuzusu projesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını ve bu yılın sonunda 2 milyon adet süt üretimi hedeflediklerini aktardı. Kurt, İZMAR’ın, kentin köklü tanzim satış kültürü TANSAŞ’ın günümüzdeki karşılığı olduğunu vurgulayarak, “İZMAR, sadece bir satış noktası değil, üretimden tüketime uzanan güvenli gıda zincirinin kamusal bir teminatıdır” ifadelerini kullandı. Kendi markalarıyla süt, yoğurt ve tereyağı gibi temel ürünleri ürettiklerini belirten Kurt, İZMAR’ın piyasayı dengeleyici etkisine dikkat çekerek, nisan ayında başlayan ve yıl sonuna kadar 20 şubeye ulaşması hedeflenen bu sistemin, vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sağladığını ve fiyatlarda yüzde 10-20 oranında fark yarattığını sözlerine ekledi.