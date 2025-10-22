Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde ilçede devriye görevindeyken Yamanlar Mahallesi civarında iki çocuğun hareketlerinden şüphelendi. Çocukların tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine polis ekipleri dur ihtarında bulundu.

Farklı ağırlıklarda paketlenmiş uyuşturucu bulundu

Durdurulan çocukların Y.C.A. (16) ve E.S. (15) olduğu öğrenildi. Kimlik kontrollerinin ardından ekipler, çocukların üzerlerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında, her biri satışa hazır hale getirilmiş farklı ağırlıklarda uyuşturucu paketleri bulundu.

Doktor raporu alındı, çocuklar emniyete götürüldü

Gözaltına alınan iki çocuk, sağlık kontrolü için Bayraklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada alınan doktor raporlarının ardından çocuklar, Bayraklı Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Ekipler, çocukların ifadelerini alırken, uyuşturucu maddeleri kimden temin ettikleri ve kime ulaştıracakları yönünde araştırmalarını sürdürüyor.