Son Mühür- İzmir’in en yoğun ulaşım akslarından Konak’ta, altyapı çalışması nedeniyle trafik akışında önemli bir değişikliğe gidildi. İZSU tarafından yürütülen çalışma kapsamında belirlenen güzergahın yaklaşık iki ay süreyle araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Çalışma güzergahı netleşti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerinin paylaştığı bilgilere göre çalışma, Konak Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı kesişiminden başlayarak 1476/1 Sokak yönüne doğru uzanan hattı kapsıyor. Söz konusu bölümde altyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişine tamamen izin verilmeyecek.

Sürücüler için alternatif yollar belirlendi

Trafik yoğunluğunun azaltılması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla alternatif güzergahlar da duyuruldu. Buna göre araçlar Atatürk Caddesi, Plevne Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı’nın Orduevi istikametine yönlendirilecek.