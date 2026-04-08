İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka SK, son yıllarda yaşanan mali ve yönetim krizlerinin gölgesinde bir kez daha olağanüstü genel kurula gitti. Ancak beklenen olmadı; başkanlığa aday çıkmayınca kongre ertelendi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, kulübün geleceği açısından kritik bir karar alınamazken mevcut yönetim görevine devam etme kararı aldı.

Aday yok, mevcut yönetim devam ediyor

Geçtiğimiz hafta adaylıktan çekilen İsmail Çiftçioğlu’nun ardından mevcut başkan Aygün Cicibaş da adaylık başvurusu yapmadı. Bu gelişmeler üzerine seçim süreci ileri bir tarihe bırakıldı.

Yönetimin istifa etmemesi nedeniyle Cicibaş ve ekibi sezon sonuna kadar görevde kalacak. Kulüp, haziran ayında yapılacak mali genel kurulda yeniden seçim maddesini gündeme alacak.

Borç tablosu: Rakamlar dikkat çekiyor

Genel kurulda konuşan Başkan Cicibaş, kulübün mali durumuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Toplam borç (faiz hariç): 592 milyon TL

Şubat ayında açıklanan toplam borç: 868 milyon TL

Vergi borcu: 360 milyon TL

Ana para: 210 milyon TL

Eski yöneticilere borç: 98 milyon TL’den 36 milyon TL’ye düşürüldü

Personel borcu: 43 milyon TL

Piyasa borcu: 30 milyon TL

Cicibaş, göreve geldiklerinde 581 milyon TL olan borcun çeşitli yükümlülükler nedeniyle arttığını ifade etti.

“En büyük yara basketbol”

Kulübün en büyük mali yükünün basketbol branşından kaynaklandığını vurgulayan Cicibaş, özellikle BAT (Basketbol Tahkim Mahkemesi) dosyalarının ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

Basketbol takımının maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığını belirten Cicibaş, “1.5-2 aylık maaş borcumuz var. Sportif olarak da istediğimiz yerde değiliz” dedi.

“Sezon sonunda kulübü teslim edeceğiz”

Başkan Cicibaş, yönetim olarak görevlerinin başında kalma nedenlerini şu sözlerle açıkladı: “Bugün istifa etmiyoruz çünkü Karşıyaka yaşayan bir kulüp.

Liglerde mücadelemiz sürüyor, her gün ödeme yapıyoruz. Sezon sonunda hem futbolda hem basketbolda kulübü sağ salim teslim edeceğiz.”

Destek çağrısı: “Yalnız bırakıldık”

Genel kurulda camiadan yeterli destek göremediklerini dile getiren Cicibaş, dikkat çeken örnekler verdi:

280 bin TL’lik anahtarlık kampanyasından yalnızca 80 bin TL gelir elde edildi

SMS kampanyasına toplam 2500 mesaj geldi

En yoğun maçta bile sadece 335 SMS gönderildi

Cicibaş, “Karşıyaka’da milyonluk iş insanları var ama destek yok” diyerek sitem etti.

Küme hattı uyarısı

Basketbol takımının düşme hattında olduğuna dikkat çeken Cicibaş, önlerindeki kritik haftalara işaret etti: “Takımı ligde tutarsak Euroleague kazanmış gibi sevineceğiz.”

Coin projesi yargıya taşınıyor

2023 yılında hayata geçirilen ve beklentileri karşılamayan coin projesi de yeniden gündeme geldi. Cicibaş, projeye ilişkin davaların açılmaya başladığını ve kulübün de dosyalara dahil edildiğini açıkladı.

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya ise davalarda kulübün doğrudan taraf olmadığını belirterek, sürecin kulüp adına olumsuz sonuçlanmamasını umduklarını ifade etti.