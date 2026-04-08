Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Meslek Fabrikası'nın devriye ilgili bir açıklama yaparak, konuyu protesto etti.

Özgür Topaç: Haksız ve hukuksuz bir müdahale

Meslek Fabrikası'nda yapılan müdahalenin haksız ve hukuksuz olduğunu savunan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası, yalnızca bir bina değildir. Bu kentte emeğin, üretimin, eşitliğin ve fırsat yaratmanın adıdır. Bugün gelinen noktada; resmi kadastro ve arşiv kayıtlarına göre mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olan bir yapıya, hukuksuzca el konulmak istenirken, buna dair yargı süreci devam ederken fiili müdahalede bulunulması, hukuk devleti ilkesini zedeleyen son derece ağır bir adımdır. Sabahın ilk ışıklarında kamu gücünün bu ölçekte devreye sokulması, sadece bir idari işlem değil; aynı zamanda toplumsal hafızaya ve yerel iradeye yönelmiş haksız ve hukuksuz bir müdahaledir." dedi.

"Sineye çekmek mümkün değil"

Son olarak, yapılanın sineye çekilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Topaç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bunu sineye çekmek mümkün değildir. İzmir’de yaşayan herkes bilir ki Meslek Fabrikası binlerce insanın hayatına dokunmuş, işsizliğe karşı umut olmuş, özellikle gençler ve kadınlar için yeni başlangıçların kapısını aralamıştır. Böylesi bir kent değerinin, hukuki süreç tamamlanmadan fiilen işlevsiz hale getirilmek istenmesi kabul edilemez.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da ifade ettiği üzere, süreç hukuk zemininde sonuna kadar takip edilmekte ve İzmir halkının hakkı savunulmaktadır. Unutulmamalıdır ki kentler kararlar kadar, o kentte yaşayanların ortak vicdanı ile ayakta kalır. İzmir, bugüne kadar değerlerine sahip çıkmayı bilen bir kent olmuştur. Bugün yaşananlar, bir binaya yönelik değil; İzmir’in sosyal adalet anlayışına, üretim kültürüne ve kamusal haklarına yönelmiş bir tehdit ve sınamadır. Bu sınamanın nasıl karşılık bulacağı ise kentin hafızasında ve kentlilerin vicdanında karşılığını bulacaktır.

İzmir Kent Konseyi’nin temelini oluşturan katılımcılık, ortak akıl ve kent dayanışması; bu kentin en güçlü güvencesidir. İzmir’in kamusal değerlerine, emeğine ve ortak geleceğine yönelik her türlü hukuksuz müdahaleye karşı; kentlilik bilinci ve ortak vicdanla durmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir, değerlerine sahip çıktıkça İzmir’dir."