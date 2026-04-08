Son Mühür/ Osman Günden- Aliağa Belediye Meclisi, 2026 yılı Nisan ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Belediye Başkanı Serkan Acar idaresinde gerçekleştirdi. Yerel yönetimin gelecek bir yıllık yol haritasının şekillendiği toplantıda, ihtisas komisyonlarının kurulmasından kritik görev dağılımlarına kadar pek çok önemli madde karara bağlandı. 3 Mart tarihli tutanakların kabulüyle başlayan oturumda, meclis üyeleri 16 maddelik yoğun bir gündem üzerinde mesai harcadı.

Sandıkta eşitlik, kararda kura: Yeni yönetim kadrosu belirlendi

Meclisin en hareketli anları, encümen ve başkan vekillikleri için yapılan kapalı oylama sırasında yaşandı. Adaylar arasında gerçekleştirilen iki turlu gizli oylamada oyların eşit çıkması üzerine, demokratik sürecin gereği olarak kura yöntemine başvuruldu. Çekilen kura neticesinde Encümen üyeliklerine Tanju Öge, Hilal Sadıkoğlu Akar ve Savaş Dağdeviren seçildi. Meclis Başkan Vekilliği görevlerini Erdoğan Çoban ve Erol Güngör üstlenirken, katip üyeliklerine ise Erdal Önal ve Müesser Eylül Işık getirildi.

Komisyonlarda oy birliği: Sosyal ve teknik gruplar kuruldu

Aliağa’nın kentsel gelişiminden toplumsal dengelerine kadar geniş bir yelpazede görev yapacak olan ihtisas komisyonları, meclis üyelerinin tam mutabakatıyla oluşturuldu. İmar ve Plan Bütçe gibi zorunlu komisyonların yanı sıra; Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hukuk ile Çevre Sağlığı ve Esnaf komisyonlarının kurulması kararlaştırıldı. Beşer üyeden oluşan ve bir yıl boyunca aktif görev alacak bu gruplar, belediyenin stratejik kararlarında mutfak çalışmasını yürütecek.

Başkan Serkan Acar: "İzmir'in en güçlü bütçe tablolarından birine sahibiz"

Toplantıda sunulan Denetim Komisyonu raporu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Serkan Acar, Aliağa Belediyesi’nin mali disiplinine vurgu yaptı. Belediyenin toplam gelirinin 2 milyar 272 milyon lira seviyesine ulaştığını müjdeleyen Acar, personel giderlerinin bütçenin sadece yüzde 27,5’ini oluşturduğunu belirterek bu verinin İzmir genelinde örnek teşkil ettiğini ifade etti. Doğrudan temin harcamalarını yüzde 6 seviyesine kadar düşürdüklerini belirten Acar, şeffaf yönetim anlayışı gereği açık ihale yöntemini önceliklendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Faaliyet raporu için ikinci randevu

Gündemdeki önergelerin ilgili komisyonlara havalesi ve raporların onaylanmasının ardından, Aliağa Belediyesi’nin 2025 yılına ait tüm çalışmalarını içeren "Faaliyet Raporu"nun görüşülme tarihi netleşti. Meclis üyeleri ve kamuoyunun merakla beklediği raporun detaylı müzakeresi için ikinci birleşim, 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.