Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, LOGİSTECH - 5. Uluslararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı öncesinde EİB'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentin ihracat durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muhammet Öztürk: Alsancak Limanı uzun yıllar Ege ihracatının ana çıkış kapısıydı

Ege Bölgesi'nin yıllık ihracatının 44 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, İzmir'in güçlü bir sanayi kenti olduğunu söyleyerek, "Jeopolitik riskler, savaşlar, ticaret yollarında yaşanan kırılmalar, navlun maliyetleri, korumacılık politikaları, yeşil dönüşüm ve karbon düzenlemeleri artık üretim kadar, ürünün hangi rotayla ve hangi maliyetle pazara ulaştığını da belirleyici hale getiriyor. Bu nedenle LOGISTECH gibi sektörün tüm taraflarını bir araya getiren organizasyonları son derece önemsiyoruz. İzmir, Türkiye’nin üretim ve ihracat ekosisteminde yalnızca güçlü bir sanayi merkezi değil; aynı zamanda liman altyapısı, lojistik kapasitesi ve stratejik coğrafi konumuyla ülkemizin dış ticaret trafiğindeki en kritik merkezlerden biridir.

Ege Bölgesi’nin yıllık 44 milyar dolara yaklaşan ihracatı var. Demir ve demir dışı metallerden gıdaya, kimyadan hazır giyime, yenilenebilir enerji ekipmanlarından tarıma lojistik sektörlerine kadar çok güçlü bir üretim ekosistemine sahibiz.Adnan Menderes Havalimanı’ndan 36 ülkeye doğrudan bağlantımız bulunuyor. İzmir’de 16 limanımız var. Türkiye’de elleçlenen toplam yükün yaklaşık yüzde 17’si, konteyner yüklerinin ise yüzde 15’i İzmir limanlarında gerçekleşiyor. Ancak mevcut potansiyelimizin tamamını kullandığımızı söyleyemeyiz. Özellikle Alsancak Limanı, Aliağa–Nemrut Limanlar Bölgesi ve Çandarlı Limanı birlikte ele alınarak İzmir için lojistik master planının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Alsancak Limanı uzun yıllar Ege ihracatının ana çıkış kapısıydı. Bugün ise Aliağa bölgesindeki limanların ağırlığı çok daha fazla.

Bir dönem ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ı Alsancak Limanı'ndan, yüzde 40’ı diğer limanlardan gerçekleşirken bugün tablo tersine dönmüş durumda. Aliağa limanları ihracatımızın yaklaşık yüzde 70–75’ini taşırken Alsancak Limanı’nın payı yüzde 25 seviyelerine geriledi. Bu nedenle Alsancak Limanı’nın modernizasyonunu; yüksek kapasiteli ekipman yatırımları, dijital liman uygulamaları, liman sahası verimliliği ve kara–demir yolu bağlantılarının geliştirilmesiyle birlikte ele almalıyız. Aliağa–Nemrut Havzası ise Ege Bölgesi açısından vazgeçilmez bir lojistik merkez haline geldi. Ancak buradaki kapasitenin verimli biçimde kullanılabilmesi için limanlara ulaşan karayolu ve özellikle demiryolu altyapısındaki darboğazların giderilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli başlığımız Çandarlı Limanı’dır. Çandarlı’ya bugüne kadar önemli bir kamu yatırımı yapıldı. Ancak limanın tamamlanarak ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Biz Çandarlı'nın yalnızca İzmir açısından değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Avrupa arasındaki lojistik konumu açısından büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Rekabetin çok önemli bir halkası eksik kalıyor"

Öte yandan, LOGISTECH Fuarı'nın kente dair sağlayacağı faydalarla ilgili konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bugün burada lojistiği Ege’nin ihracatçılarıyla konuşuyor olmak bizler için çok kıymetli. Çünkü ihracat ve lojistiği birbirinden ayrı görmek, birbirinden ayrı değerlendirmek artık mümkün değil. Bir ürünü çok iyi üretebilir, doğru pazarı bulabiliriz. Ancak o ürünü doğru zamanda, doğru maliyetle ve güvenilir biçimde hedef pazara ulaştıramıyorsak, rekabetin çok önemli bir halkası eksik kalıyor.

Dolayısıyla lojistik, geleneksel olarak öğretildiği gibi ihracatın son basamağı değil; artık doğrudan rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri haline geldi. İzmir’e baktığımızda bunun ne kadar kıymetli olduğunu çok daha net görüyoruz. İzmir, 8 bin 500 yıllık bir liman, ticaret ve üretim kenti. Beş yıl önce LOGISTECH yolculuğuna başlarken bizim de en önemli motivasyonlarımızdan biri buydu: Bu kentin sahip olduğu güçlü mirası; üretimiyle, limanlarıyla ve lojistik avantajlarıyla birlikte tüm paydaşlarıyla daha fazla ön plana çıkarmak"