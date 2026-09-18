Son Mühür- İzmir Şehir Hastanesi, “Nadir Hastalıklar ve Otizm Sağlık Hizmeti Kapsamı ve Sağlık Turizmi Potansiyeli” çalıştayına ev sahipliği yapıyor. Hekimler, akademisyenler ve bürokratlar aynı salonda toplandı. Temel hedef; teşhis süreçlerini hızlandırmak ve Ege Bölgesi'nin sağlık turizmi kapasitesini büyütmek.

"Bu mesele ulusal bir misyondur"

Açılışta söz alan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı M. Muharrem Kasapoğlu, konunun sadece hastaları ve aileleri kapsamadığını söyledi. Meselenin vicdani bir boyut taşıdığına dikkat çeken Kasapoğlu, süreci ulusal bir misyon olarak tanımladı. İzmir'in araştırma ve uygulama süreçlerinde liderlik üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İzmir’de 10 genetik merkez sahada

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ise kentin mevcut sağlık altyapısını paylaştı. Kentte 3'ü kamu, 2'si üniversite ve 5'i özel olmak üzere toplam 10 genetik merkez aktif çalışıyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Şehir Hastanesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tüm bölgeye referans hizmeti sunuyor.

Kul, erken tanının hayati önemine değindi. Aile hekimleri üzerinden yürütülen Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Programı ve ÇÖZGEM merkezleriyle risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edildiğini aktardı.

Çok disiplinli yaklaşım

Ev sahibi İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, kurum bünyesinde 2024 yılından bu yana kapsamlı bir çalışma takvimi yürüttüklerini bildirdi.

Protokol konuşmalarının ardından çalışma oturumlarına geçildi. Çocuk nörolojisi, dil ve konuşma terapisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ile fizik tedavi uzmanları sunumlarını yaptı. Çalıştay, ihtisas alanlarından gelen verilerin değerlendirilmesiyle devam ediyor.

