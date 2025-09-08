Son Mühür/Gamze Eskiköy- Menderes Belediyesi’nin 1 Eylül 2025 tarihli olağan meclis toplantısında, ilçede açılması planlanan “Sosyete Pazarı” için tarifeler gündeme geldi. Teklife göre pazar yerinde tezgah başı devir ve tahsis ücreti 2 bin TL, pazarcı belgesi ücreti 1.000 TL, haftalık tezgâh geliri ise 150 TL olarak belirlendi.

Belediye Başkanı tarafından sunulan önerge, pazarın mevcut iki günün üzerine üçüncü bir gün daha kurulmasını da içeriyordu. Ancak bu madde mecliste yoğun tartışmalara yol açtı.

CHP ve AKP’den ortak ret kararı

Oylamada CHP’nin üç meclis üyesi, AKP grubuyla birlikte hareket ederek önergenin reddedilmesini sağladı. 14’e 13 oy çokluğuyla kabul edilmeyen teklif, meclisten geçmedi. CHP’li üyeler Mehmet Ali Akar, Melahat Kahraman ve Barış Gürsoy da ret oyu kullananlar arasında yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cemil Az: “Ranta dur dedik”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cemil Az, “Sosyete Pazarı” açılışıyla ilgili ciddi usulsüzlükler bulunduğunu belirtti. Az, “Biz, AK Parti ilçe başkanımız nezdinde meclis üyeleri grubu olarak, Menderes kamuoyunu bir süredir meşgul eden ‘Sosyete Pazarı’ açılışı ile ilgili, sokakta pankartlarla ve bilbordlarla duyurusu yapılan bu işin aslında meclis kararı olmadan yapıldığını ve Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumunda gündeme alındığını gördük. Biz bunun ne usulle, nasıl bir yöntemle ve hangi şartlarla verildiğini bilmiyoruz. Kaldı ki meclis oturumunda da dile getirdim: İlgili meslek odasının görüşü, ilçe sağlık, il ve ilçe tarım, itfaiye ve birçok kurumun onay vermesi gerekiyor. Bununla ilgili yönetmeliğe dair uyulması gereken hiçbir şey yapılmamış” dedi.

Az, pazardaki tezgâhların el altından 150-200 bin TL gibi rakamlara gayriresmî şekilde satıldığını, resmi evraklarda ise tahsis bedelinin yalnızca 2 bin TL gösterildiğini öne sürdü.

“Karar Menderes halkının yararına”

AK Parti’li Cemil Az, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunun yasal takipçisi olacağız. Halkımızın ve esnafımızın yararı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu karar, Menderes halkı ve esnafı için doğru bir karar olmuştur. Konunun incelenmesi için yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”