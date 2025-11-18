Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 7-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan Göztepe Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas, kendi alanlarında önemli başarılara imza attı.

Pınar Dönmez’den yüzmede dört madalya

Yüzme yarışlarında mücadele eden Pınar Dönmez, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

100 metre kurbağalamada birincilik,

200 metre kurbağalamada ikincilik,

4x100 metre karışık kadın bayrak takımıyla birincilik,

50 metre kurbağalamada ikincilik elde eden Dönmez, toplam dört madalya ile organizasyonu tamamladı.

Gültigin Er duatlonda podyuma çıktı

Göztepe’nin bir diğer sporcusu Gültigin Er, duatlon erkekler sprint kategorisinde mücadele ederek üçüncülük derecesine ulaştı. Er’in bu başarısı, kulübün dayanıklılık sporlarındaki yükselişini de gözler önüne serdi.

Nazlı Eda Kafkas şampiyonluk sevincini yaşadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alan Nazlı Eda Kafkas, takımıyla birlikte organizasyonda şampiyonluk elde etti.

Kafkas’ın uluslararası başarıya uzanan performansı, Göztepe Spor Kulübü’nün voleyboldaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Göztepe’den üç branşta gurur veren sonuçlar

Yüzme, duatlon ve voleybol gibi farklı disiplinlerde kürsüye çıkan sporcular, Göztepe’nin altyapı ve sporcu geliştirme politikalarının başarısını bir kez daha kanıtladı. Kulüp, İslami Dayanışma Oyunları’ndaki bu çok yönlü başarıyla uluslararası arenada adından söz ettirdi.