Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü anısına özel bir etkinlik düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Atatürk'ü Anma ve Yaşatma Futbol Turnuvası"nın final gününe katılarak genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Centilmenlik ruhunun ve dostluğun ön plana çıktığı turnuvada mücadele eden tüm çocuklara katılım belgelerini takdim eden Başkan Eşki, "Atatürk'ün gösterdiği yolda, sporu ve gençliği desteklemeyi sürdüreceğiz," mesajını verdi.

120 sporcunun mücadelesinde kazanan dostluk oldu

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, Tatlı Mustafa Stadyumu'nda sporseverleri bir araya getirdi. Çamdibi Gücü, Çamdibi Yavuz, Çamdibi İdman Yurdu ve Kandere Spor Kulüpleri'nden toplam 120 minik sporcu turnuvada ter döktü. 2015, 2016 ve 2017 doğumlu yetenekli Bornovalı sporcuların mücadele ettiği bu anlamlı organizasyonun sonunda, sıralama yerine tüm kulüpler birinci ilan edildi ve asıl kazananın dostluk ruhu olduğu vurgulandı.

Başkan Eşki'den spor kulüplerine destek vurgusu

Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın Türkiye'de en çok spor kulübüne sahip ilçelerden biri olduğuna dikkat çekerek sporun ilçe için kültürel önemini vurguladı. "Futbol, bizim için yalnızca bir spor değil, aynı zamanda büyük bir kültür ve yaşam biçimidir," ifadelerini kullanan Başkan Eşki, belediye olarak spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini belirtti. Eşki, gelecek yıllara yönelik planlarını da dile getirerek, "Önümüzdeki sene bu turnuvayı daha iyi şartlarda ve daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz," sözleriyle genç sporculara olan desteklerinin süreceğini teyit etti.