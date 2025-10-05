İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz’ın oğlu Batuhan Korkmaz, Elif Tartal ile dünya evine girdi. Çiftin düğün törenine iş, siyaset ve ekonomi dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

İzmir’in seçkin davetlileri Balçova’da buluştu

Balçova’daki bir düğün salonunda gerçekleşen görkemli törende, İzmir iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Korkmaz ve Tartal ailelerinin mutluluğuna ortak olan davetliler, çiftin nikah töreninde coşkulu anlar yaşadı.

Nikahı Cemil Tugay kıydı

Batuhan Korkmaz ile Elif Tartal’ın nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı. Tugay, genç çifte mutluluk dileyerek, “Birlikte güzel bir yaşam kurmanızı diliyorum” sözleriyle temennide bulundu.

Siyaset ve ekonomi dünyasından güçlü katılım

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer katıldı.

İzmir iş dünyasının önemli temsilcileri arasında yer alan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de törenin onur konukları arasında yer aldı.

Nikah şahitleri arasında güçlü isimler

Çiftin nikah şahitliğini, İzmir’in önde gelen kurumlarının yöneticileri üstlendi. Ekonomi, siyaset ve sivil toplum dünyasının buluştuğu bu özel gecede, davetliler genç çiftin mutluluğunu alkışlarla kutladı.