Son Mühür- İzmir’de bugün (28 Ağustos 2025) su arızaları nedeniyle geniş çaplı kesintiler uygulanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraklı, Buca, Dikili, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş ve Urla’da farklı saat aralıklarında sular verilemeyecek.

Bayraklı ve Buca’da kritik kesinti

Bayraklı’da Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 10:40-12:40 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi uygulanıyor.

Buca’da ise üç ayrı noktada arızalar nedeniyle kesinti yaşanıyor. Yıldız ve 29 Ekim mahallelerinde 11:10-13:12 saatleri arasında su verilemeyecek. Adatepe’de ise 11:09-12:10 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik bir kesinti planlandı.

Dikili ve Menderes’te boru arızası

Dikili’nin Bademli Mahallesi’nde 10:00-12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanıyor.

Menderes Çamönü Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11:46-15:00 arasında yaklaşık 3 saat kesinti yaşanacak.

Menemen’de gece boyunca planlı kesinti

Menemen’de 14 mahalleyi kapsayan büyük çaplı bir kesinti uygulanacak. Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar ve Zeytinlik gibi birçok mahallede 28 Ağustos 23:00 – 29 Ağustos 05:00 arasında toplam 6 saatlik planlı su kesintisi yapılacak.

Narlıdere’de pompa arızası

Narlıdere’de Çamtepe, Çatalkaya ve Narlı mahallelerinde pompa arızası nedeniyle 11:10-13:10 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş’te uzun süreli kesintiler

Ödemiş’in Birgi Mahallesi’nde TEDAŞ kaynaklı ana boru arızası sebebiyle 11:45-15:45 saatleri arasında 4 saatlik kesinti yaşanacak.

Gölcük Mahallesi’nde ise arıza nedeniyle 09:30-17:00 saatleri arasında 8 saatlik kesinti planlandı.

Urla’da kesinti

Urla’nın Bademler Mahallesi’nde Hekimköy Doğa Evleri bölgesinde 11:00-13:00 saatleri arasında 2 saatlik kesinti yapılacak.