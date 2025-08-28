Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir İl Başkanı Ömer Bayram, emekli astsubayların özellikle maaşlardaki yetersizliklerden ve verilmeyen tazminat haklarından dolayı İŞ-KUR’a iş başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ömer Bayram: İŞ-KUR’a başvuruda bulunduk

Emekli astsubaylar olarak yaşadıkları sıkıntıyı iktidara göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarının altını çizen TEMAD İzmir İl Başkanı Ömer Bayram, ilk kez böyle bir eylem yaptıklarını vurgulayarak, “Emekli astsubaylar olarak, maaşlarımızdaki yetersizlik ve verilmeyen tazminat hakkımızdan dolayı düştüğümüz sıkıntıyı iktidara bildirmek ve kendimizce geliştirdiğimiz çözüm yolu olarak, İŞ-KUR’a iş başvurusunda bulunmak için topluca 99 şube olarak genel başkan Cahit Koçak öncülüğünde bir eylem yaptık ve İŞ-KUR’a iş başvurusunda bulunduk. Burada bize verilmesi gereken tazminat haklarımız, emekli maaşlarımızdaki yetersizlik etken nedendi, bunu da bu şekilde anlatmaya çalıştık. Bu konu çok yeni bir mevzu ve ilk kez uygulanan bir eylem oldu ben 2014’ten beri bu derneğin içerisindeyim bu sıkıntıları insanlara ve yetkili kişilere samimi bir şekilde hissettirmek istedik.” dedi.

“Ekim ayında meydana ineceğiz”

Son olarak, asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin söz konusu sorunların çözümüyle ilgili kendilerine söz verdiğini fakat değişen bir durum olmadığını kaydeden Ömer Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Meclis tatilde yani iktidar kanadı şu an meşgul. Fakat ben bu konuyu duymak istemediklerinden eminim. Mehmet Ali Çelebi bize daha önce söz vermişti tazminat hakkımızla ilgili ancak bizde bunlar hayal kırıklığı yarattı. Bu siyaset üstü bir konu biz politik bir fikri öne atmıyoruz. Aramızda MHP kökenli siyasetle uğraşan arkadaşlar var, AK Partili olan arkadaşlarımız var onlar bu durumu iletmek için ellerindeki bütün çabayı kendi kanallarına iletmek için çalışıyorlar. 9 Eylül’de bizim İzmir kortej yürüyüşünden sonra Ege bölgesi şube başkanlarıyla yapacağımız toplantıyı basın açıklaması yapacak. Ekim ayında meydana ineceğiz herkes sesini duyurmaya çalışacak.”