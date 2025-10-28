Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, İzmir’deki ilçe belediyelerinde yaşanan Sosyal Denge Tazminatı krizi ile ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, belediye başkanlarının tasarruf tedbiri ile ilgili ilk akıllarına gelenin işçinin, memurun parasını ödememek olduğunu belirtti.

Reşat Bozat: Başkanlar bize bahane sunuyor

Başta Çiğli Belediyesi olmak üzere Karşıyaka, Çiğli, Konak ve Buca’da SDT’lerin ödenmediğini vurgulayan ve başkanların plansız, programsız hareket ettiğini savunan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Karşıyaka Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Konak Belediyesi, Buca Belediyesi Sosyal Denge Tazminatı’nı ödeyemiyor. Biz ilgili belediye başkanlarına bunu sorduğumuzda İZSU’dan alacaklarımız gelmiyor diyorlar. Yani esasında bize bunu bahane ediyorlar.

Tabii ki diğer noktalarda bütçelerinde önemli sıkıntılı durumlar var bunu biz de biliyoruz. Ancak planlama yok günü kurtarma var bize önümüzdeki emlak zamlarından gelecek paralarla ödemeleri gereken paraları ödeyecekleri ve sorunları çözecekleri söylüyorlar. Hepsi, Cemil Başkanın eline bakıyorlar. Bunların dışında Çiğli’de Perşembe günü normal eylemimiz sürüyor, Cuma günü ise iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“İşçinin memurunun parasının ödenmesini istiyoruz”

Son olarak, belediye başkanlarının tek amacının SDT’yi yasal sınıra çekmek olduğunu altını çizen Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, araç ihalesi yapılacağına, işçinin ve memurun parasını ödesinler diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlarının amaçları Sosyal Denge Tazminatı’nı yasal sınıra çekmek, biz ise yapılmak istenen bu hamleyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi gerekli yerlere ilettik. Biz her ay araç ihalesi yapılacağına işçinin memurunun parasının ödenmesini istiyoruz. Tasarruf tedbiri denince ilk akıllarına gelen işçinin memurunun paralarını ödememek oluyor.”