İzmir’de 26 Ekim Pazar akşamı 3. Lig 4. Grup karşılaşmasında Altay, Karşıyaka’yı konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan derbi maçın ilk yarısında, maraton tribününde Altay taraftarları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, koltuk ve bayrak çubuklarını da fırlattı.

Bıçaklı saldırı yaşandı

Kavga sırasında bir taraftar, diğer taraftarlardan birini bacağından üç kez kesici bir aletle yaraladı. Olayın ardından saldırgan, tribünde görevli güvenlik ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralanan taraftar, sağ arka baldırından aldığı darbeler nedeniyle spor şube polisi eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Yaşanan tribün şiddeti, karşı tribünde bulunan bir başka taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.