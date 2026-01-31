Son Mühür / İzmir’de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından kentte su sıkıntısının hafifleyip hafiflemediği merak ediliyor. Yağmurun barajlara bir nebze de olsa nefes aldırdığı belirtilirken İZSU, 31 Ocak 2026 tarihli barajlardaki su verilerini paylaştı. Rakamlar, geçtiğimiz yıla oranla hala düşük seviyede seyretse de barajlardaki seviyelerin artış göstermesi biraz olsun sevindirdi.

Yağdıkça umut oldu ama…

Son yağışlarla birlikte İzmir’in barajlarında su seviyeleri dip noktalardan bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Özellikle göl su yüksekliklerindeki artış, yağışların barajlara yansıdığını gösterdi. Buna karşın aktif doluluk oranları hala kritik eşiklerin altında seyrediyor.

Tahtalı’da artış var

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda yağışların etkisiyle su seviyesi yeniden hareketlendi. Göl su yüksekliği 37,81 metreye çıkarken, toplam su hacmi 35,4 milyon metreküp olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı yüzde 5,51 seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir düşüş söz konusu olsa da son haftadaki yağışların barajda yeniden dolmaya başlaması sevindirdi.

Güzelhisar görece daha rahat

Kentte doluluk oranı en yüksek baraj olan Güzelhisar’da da yağışların etkisi net biçimde hissedildi. Aktif doluluk oranı yüzde 43,37 olarak kayda geçti. Bu oran, İzmir barajları arasında en yüksek seviye olsa da geçen yıl barajdaki yüzde 70’in üzerindeki doluluğun oldukça gerisinde kaldı. Yağışlar barajı beslese de eksi bakiye henüz telafi edilmedi.

Gördes yine sıfır çekiyor!

Kentin en büyük barajı olan ancak yapısal aksaklıklar nedeniyle boş kalan Gördes yine sıfır çekti. Yağışlara rağmen barajdaki kullanılabilir su miktarı sıfır olarak kaydedildi. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, kentin su sorununun çözümünün Gördes Barajı’nın tamirinden geçtiğini ifade etmişti.

Küçük barajlarda da kımıldama var

Son yağışlar küçük barajlarda da sınırlı bir yükseliş sağladı. İZSU verilerine göre Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 15,74 olarak ölçülürken, Ürkmez Barajı’nda bu oran yüzde 11,73 seviyesinde kaldı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 27,38 olarak kayda geçti. Her üç barajda da son haftadaki yağışlarla dip seviyelerden yukarı yönlü bir hareket görülse de mevcut oranlar geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde altında seyrediyor.