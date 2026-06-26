Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Altan Doğan, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta altın madalya kazandı. 27 ülkeden 107 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışan 21 yaşındaki milli jimnastikçi, erkekler paralel bar finalini 14 bin 166 puanla birinci sırada tamamladı.

Kısa vadeli hedef Avrupa şampiyonası, uzun vadeli hedef olimpiyatlar

Kariyerinde daha önce Balkan Şampiyonası ve Mısır Pharaohs Cup gibi turnuvalarda da birincilikleri bulunan Altan Doğan, gelecek planlarını paylaştı. Genç sporcu, öncelikli hedefinin ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları olduğunu belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde kürsüye çıkmayı amaçladığını ifade eden Doğan, uzun vadeli hedef olarak ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nı işaret etti. Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sunduğu tesis ve imkanların motivasyonunu artırdığını ekledi.

"Bizden daha büyük başarılar kazanabilir"

Türkiye’ye artistik jimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli sporcu Ferhat Arıcan da Altan Doğan’a destek verdi. Kendisinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde jimnastiğe başladığını hatırlatan Arıcan, kentteki spor potansiyeline dikkat çekti. Son olimpiyat kadrosundaki beş sporcudan dördünün İzmirli olduğunu belirten Arıcan, Altan Doğan’ın kendilerinden daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Kulüpte 1992 yılından bu yana görev yapan antrenör Reyhan Karanlık ise altyapı çalışmalarının önemine değindi. Karanlık, belediyenin sağladığı salon ve tesis altyapısı sayesinde olimpiyat seviyesinde sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini aktardı.

