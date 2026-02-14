Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini “büyücü”, “medyum” ve “manevi hoca” olarak tanıtan bir suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep’e yaydığı, İzmir’de de çok sayıda mağdurun bulunduğu belirlendi.

Sevgililer Günü öncesi korku senaryosu

Şüphelilerin özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak vatandaşlara ulaştıkları, “üzerinizde ağır büyü var” söylemiyle korku oluşturdukları tespit edildi. Sahte ritüeller düzenleyen şebekenin, muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep ettiği belirlendi.

Kişisel verilerle şantaj

Soruşturma kapsamında mağdurların kişisel bilgileri ve özel durumlarının tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Hiçbir dini ya da ilmi karşılığı bulunmayan materyallerin fahiş fiyatlarla satıldığı, bu yöntemle 236 kişiden yaklaşık 46 milyon TL haksız kazanç sağlandığı saptandı.

İzmir dahil 7 ilde eş zamanlı baskın

Teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL nakit para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital bellek ele geçirildi.

19 şüpheli cezaevinde

Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında İzmir’de faaliyet gösterdiği belirlenen isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli ise “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “şantaj” ve “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.