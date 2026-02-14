Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Tarık Akan Gençlik Merkezi, gençlerin eğitimden spora kadar pek çok ihtiyacını tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden alanlarıyla dikkat çeken merkez, sosyal ve kültürel etkinlikler için yeni bir buluşma noktası olarak görülüyor.

Merkezdeki hizmetlerin büyük bölümü 18-29 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine üyelik sistemiyle sunuluyor. Cep sinemaları ise bu sistemin dışında tutulmuş durumda. Üç ayrı cep sineması tüm Bucalıların kullanımına açık olarak faaliyet gösteriyor.

Günlük ihtiyaçlara yönelik hizmetler dikkat çekiyor

Gençlerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla merkezde kapsamlı bir çamaşırhane hizmeti bulunuyor. Tesiste 8 ev tipi çamaşır makinası, 2 sanayi tipi çamaşır makinası, 4 ev tipi kurutma makinası ve 2 sanayi tipi kurutma makinası yer alıyor. Özellikle yurtta kalan öğrenciler için bu hizmetin büyük kolaylık sağladığı belirtiliyor.

Eğitim ve çalışma alanları öne çıkıyor

Merkezde kütüphane, bireysel çalışma alanları ve bilgisayar odası bulunuyor. Kurs odalarıyla birlikte mimarlık ve mühendislik öğrencilerine özel hazırlanan çalışma alanları da hizmet veriyor. Gençlerin projelerini geliştirebileceği ve derslerine odaklanabileceği ortamlar oluşturulmuş.

Spor ve sosyal alanlar aynı binada

Fitness salonu, bowling alanı ve oyun odası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. Ayrıca etkinlikler için kullanılan amfi tiyatro alanı da bulunuyor. Merkezde resim, müzik ve seramik atölyeleri ile bir kafeterya alanı da mevcut. Sosyal vakit geçirmek isteyen gençler için farklı seçenekler sunulmuş.

Toplu taşıma ile ulaşım nasıl sağlanıyor

İzmir merkezden gitmek isteyenler, İZBAN ile Menemen-Cumaovası hattında ilerleyen trene binip Şirinyer durağında iniyor. Ardından 878 Şirinyer Aktarma Son Durak-Tınaztepe ESHOT hattı kullanılarak Kampüs Giriş durağında inilmesi gerekiyor. Kısa bir yürüyüşün ardından merkeze ulaşım sağlanabiliyor. Bu ulaşım rotası özellikle ilk kez gidecekler için biraz karısık gelebiliyor.