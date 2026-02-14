Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda geçtiğimiz hafta sahasında Çanakkale Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Karşıyaka, 21’inci hafta mücadelesinde yarın Denizli Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Pamukkale Üniversitesi Arena Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Deplasman yasağı kararı

Denizli İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda mücadelede Karşıyaka taraftarları tribündeki yerini alamayacak. Karşılaşma ev sahibi ekip taraftarlarına açık olarak oynanacak.

Zirve takibi ve rövanş hesabı

Ligde çıktığı 18 maçta 14 galibiyet elde ederek ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, 16 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan ve bir basamak gerisinde bulunan Denizli temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini beş maça çıkarmayı amaçlıyor.

Karşıyaka, sezonun ilk devresinde sahasında 3-0 mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak hem rövanşı almak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.