Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir, son iki gündür sağanak yağmura teslim oldu. Kentteki yağışlı hava, esnafı da vurdu. İzmir’in hemen her gün misafirleriyle dolup taşan tarihi çarşısı Kemeraltı’nda sokaklar boş kaldı, esnaf deyim yerindeyse sinek avladı. Kente ne zaman yağmur yağsa aynı tabloyu yaşadıklarını söyleyen esnaf, “Kışın işlerimiz böyle oluyor, yağmur yağıyor dükkanlar boş kalıyor” diyerek yaşadıklarını Son Mühür’e anlattı.

“Ne zaman yağmur yağsa su basıyor! Altyapımız 10 numara”

Kemeraltı esnaflarından Murat Ağgül, “Kış mevsimi böyle. Üç ay, dört ay resmen yatıyoruz. Artık insanlarda da para yok. Alım gücü düştü, enflasyon sokağa yansıyor. Yağmurun da tabii büyük etkisi var. Kış para kazanamıyoruz, yazın kazandığımızla geçinmeye çalışıyoruz. Ne zaman yağmur yağsa Kemeraltı’na su basıyor. Altyapımız 10 numara! Allah razı olsun! Su basmayan günümüz yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Allahım yetiş diyoruz!”

Kemeraltı’nda 46 senedir esnaflık yaptığını söyleyen Yaşar Güner de “İzmir’de sıcaklar bir, yağmurlar iki… Ne zaman hava biraz değişse İzmirliler Kemeraltı’na inmiyor. Yine yağmur yağdı, sokaklarımız boş kaldı. Esnaf Allah’a emanet. ‘Allahım yetiş!’ diyoruz. Hem çalışana hem de çalıştırana çok zor" dedi.

"Esnaf resmen kan ağlıyor"

"Bundan 20 sene önce daha çok su basardı ama şimdi iyi" sözleriyle devam eden Güner, "Artık milletin alım gücü de yok. Esnaf resmen kan ağlıyor, geçim sıkıntısı çok büyük. Bunların hepsi ekonomiye dayanıyor. Millet ‘Karnımızı doyurmamız lazım’ diyor. 46 senedir burada çalışıyorum, çok zor günler yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dükkanı açmasak daha karlıyız”

30 yıldır Kemeraltı’nda esnaflık yaptığını söyleyen Abdülbari Yıldız, “İzmir halkı yağmur yağınca psikolojik olarak dışa çıkmıyor. Esnaf sabah dükkanını açıyor, akşam kapatıyor. Dükkanı açmasak daha karlıyız. Boş yere ışık yanıyor, kazan kaynıyor. Açmasak çok karlıyız. Açmazsak ‘Dünya yıkılır’ sanıyoruz ama öyle değil. Eleman yağmurda çamurda işe gelmek istemiyor, kendi yevmiyesini de çıkaramıyor. İş de yok zaten. Bu dükkanlar iman gücüyle ayakta kalıyor.

Dükkan kiraları da çok fazla, hava parası veriyoruz beş senede bir sıfırlanıyor. Kira tespit davası açılıyor. Mal sahibi her türlü karlı. Kimse bizi korumuyor. Ne devlet ne de yerel yönetimler… Birçok esnaf mahkemelik oldu. Büyükşehir Belediyesi yılbaşında fuarda stant açtı, Kemeraltı esnafını zarara uğrattı. Yerel yönetimler esnafı görmüyor. Esnaf her anlamda mağdur” diye konuştu.