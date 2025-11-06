Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların piyasada bekleme eğilimini artırdığını aktardı. Fiyatların hızlı değiştiği dönemlerde vatandaşların alım yapmaktan kaçındığını belirten Buyrukçu, ‘Belirsizlik arttığında tüketici daha temkinli davranıyor’ dedi.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Bence şu an ciddi bir alım fırsatı var

Son haftalarda altında yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu vurgulayan ve yılsonu itibariyle tekrardan yükselişlerin yaşanabileceğini belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Bunu geçici bir düşüş olarak yorumlamak gerekiyor beklediğimiz bir durum, yılsonu itibariyle altın daha yüksek rakamlara çıkacaktır diye düşünüyorum. Çin ile Amerika arasındaki gerilim bu iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşları, özellikle Gazze’deki ateşkes ilanı, Rusya Ukrayna savaşı bunların hepsi altının düşmesindeki tetikleyici etkenlerdir. Vatandaşlar böyle düşüş durumlarında çekingen davranıyorlar, yani ne alım ne satım yapıyorlar ellerinde tutmayı tercih ediyorlar. Spekülatif yükselişlerde altına inanılmaz bir rağbet oluyor böyle durgun zamanlarda vatandaşlarda duruyor, çok ilginç bir durum. Bence altın anlamında şu an ciddi bir alım fırsatı var.” diye konuştu.

“İzmir’e kuyumcu kenti inşa edeceğiz”

Öte yandan, gelecek aylarda düzenlenecek olan İzmir Kuyumcular Odası seçimi ile ilgili de konuşan ve İzmir’e kuyum kenti inşa edeceklerinin altını çizen Başkan Buyrukçu, şu ifadeleri kullandı: “Biz bir dönem daha üyelerimizden oy isteyeceğiz. Şu an proje aşamasında yakın zamanda İzmir’e bir kuyumcu kenti inşa ediyoruz. Bu kent için bir dönem daha bu görevimizin başında olursak daha sağlıklı ilerler. İzmir’e kuyumculuk ile ilgili çok güzel bir adım attırmak istiyorum. Bu proje İzmir’in ekonomik hayatına çok önemli bir katkı sağlayacak proje olacaktır. Ben bir dönem daha adayım.”