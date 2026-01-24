Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Veteriner Hekim Selçuk Karakülçe, kooperatifleşmeyi güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyonu ile Yerel Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde; muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde faaliyet gösteren Tire Süt Kooperatifi, Bademli Üretim Kooperatifi ve İğdeli Kooperatifi’ne ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Karakülçe, çalışmalar kapsamında, bölgelerdeki güçlendirilmesi gereken diğer kooperatif yapılarının geliştirilmesi ve sağlıklı işleyen modellerin hayata geçirilmesi hedefiyle başarılı örnekleri yerinde incelediklerini söyledi.

“Dayanışmayı esas alan bir model”

Kooperatifleşmenin günümüz ekonomik koşullarında bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Karakülçe, “Değişen dünya koşulları ve Türkiye’deki ekonomik tablo, insanları kooperatifleşmeye yöneltiyor. Üretimin kooperatif eliyle yapılması, üreticiyi güçlendiren ve üretimden tüketime uzanan güçlü bir yapı oluşturuyor. Kapitalizmin baskısı karşısında insanların üretkenliğini kaybetmemesi için dayanışmayı esas alan örgütlü bir üretim modeline ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde başarıya ulaşmış kooperatif modellerinin bulunduğuna dikkat çeken Karakülçe, bu çalışmaları yerinde incelemelerinin amacını, “Amacımız Türkiye’ye mal olmuş başarılı kooperatifleri desteklemek ve üreticilerin bu yapıların bilgi ve birikimlerinden faydalanabileceği, örnek alabilecekleri modellerle temas kurmasını sağlamak. Kiraz, Kınık ve Beydağ gibi ilçelerin yaşam koşulları birbirine çok benzer. Kiraz’da uygulanabilen bir üretim modeli, Bergama’da da Kınık’ta da rahatlıkla hayata geçirilebilir” sözleriyle anlattı.

“Sorunumuz üretmek değil, pazarlamak”

Üreticilerin asıl sorununu pazarlama aşamasında yaşadığını belirten Karakülçe, İğdeli ve Bademli’de verilen emeğin altını çizerek, “Bu bölgelerde ortaya konan emek gerçekten azımsanacak düzeyde değil. Sorunumuz üretmek değil; üreticinin emeğinin pazarlama sürecinde sömürüye açık hale gelmesi. Üretici hikayeleri dinlendiğinde çok sayıda sorunlu örnekle karşılaşıyoruz ve bu anlayışı sağlıklı bir biçimde ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

“Güç birliği yapacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İZMAR’ların kooperatifler için önemli bir altyapı oluşturacağını ifade eden Karakülçe, “İZMAR’ların kooperatifler açısından bir destek ve pazarlama mekanizması olarak kurgulanması en büyük hedeflerimizden olacaktır. Bu sürece katkı sunacak tüm paydaşlarla birlikte, İzmir’in tarımı ve yerel kalkınması için Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda güç birliği yapacağız” diye konuştu.