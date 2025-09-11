Son Mühür - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Pekin’de Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun davetiyle katıldığı programda, sağlık biyoteknolojisinde kurulacak uluslararası iş birliklerinin küresel sağlık diplomasisinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Sağlık teknolojilerinde temaslar

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. He Zhaohua, Ticaret Bakan Yardımcısı, üniversite rektörleri ve sağlık sektöründen iş insanları katıldı. Görüşmelerde, tıbbi cihaz üretimi ve biyoteknoloji alanında ortak projeler değerlendirildi.

Üniversitelerin bilimsel iş birliklerindeki rolü

Türk üniversiteleri adına konuşan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sağlık alanındaki akademik birikime dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık biyoteknolojisi projelerine katkı sunmayı görev edindiğini belirtti. Üniversitelerin küresel sağlık diplomasisinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu’na daveti için, Büyükelçi Selçuk Ünal’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Köklü bağlardan ortak vizyona

Türkiye ile Çin arasındaki sağlık ve biyoteknoloji temasları, akademik çevreler ile toplumların refahını önceleyen bir vizyon sundu. Resepsiyon, sağlık ve bilim dünyasını ortak bir gelecek hedefi etrafında buluşturdu.

DEÜ’nün uluslararası misyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi, yürüttüğü uluslararası projeler ve iş birlikleriyle ulusal ve küresel ölçekte dikkat çekti. Pekin’deki temaslarda üniversiteler adına söz alması, DEÜ’nün akademik diplomasi alanındaki öncü rolünü pekiştirdi.