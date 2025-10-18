Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, yeni başlattığı “Vefa Buluşmaları” programıyla İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. İlk buluşmanın onur konuğu, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar oldu.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, açılış konuşmasında programın amacını “Geçmişin tecrübesini geleceğe taşımak ve iş dünyasına yeni vizyonlar kazandırmak” sözleriyle özetledi. Temur, “Vefa Buluşmaları ile MÜSİAD’ın köklerine vefa göstermeyi, aynı zamanda küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek üyelerimiz için yeni perspektifler oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“MÜSİAD sadece bir iş örgütü değil, bir değerler hareketidir”

Programda konuşan Erol Yarar, MÜSİAD’ın kuruluş felsefesi ve ekonomik vizyonu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Yarar, “MÜSİAD büyük bir ailedir. Bu yapıyı yalnızca sermaye birliği için değil, inanç, ahlak ve üretim ilkeleri üzerine inşa ettik. Ekonomi bizim için yalnızca kazanç değil; adaletin, emeğin ve toplumsal refahın aracıdır” dedi.

İktisadi bilimin yalnızca üretim ve tüketim dengesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Yarar, “Gerçek ekonomi rakamlardan ibaret değildir. İnsan merkezli bir kalkınma anlayışıyla ahlaki ticaret ve üretim odaklı büyüme sağlanabilir” diye konuştu.

“Türkiye, kendi ekonomik modelini oluşturmalı”

Türkiye’nin küresel güç dengelerinde yükselmesi için yerli üretim, dijital dönüşüm ve bilgi ekonomisine odaklanması gerektiğini belirten Yarar, “Yeni nesil iş insanları sadece sermaye değil, bilgi, ahlak ve yenilikçilikle de donanmalı. Türkiye’nin geleceği bu bilinçle yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Program büyük beğeni topladı

Toplantıya, MÜSİAD İzmir’in geçmiş dönem başkanları, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve Genç MÜSİADtemsilcileri katıldı. Katılımcılar, Erol Yarar’ın değerlendirmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve gelecek dönem projelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.