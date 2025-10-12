Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şubesi, 98 engelli bireyin katılımıyla Kuşadası’nda 5 gün süren sosyal kamp gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcılara keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yeni dostluklar kurma imkânı sundu. İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, kampın amacının üyelerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak olduğunu belirtti.

Spor, sanat ve kültürle sosyalleşme fırsatı

6-10 Ekim tarihleri arasında Efeler Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yürüyüş, ebru sanatı ve çeşitli sportif aktiviteler yer aldı. İlk kez kampa katılan üyeler de deneyimledikleri aktiviteler sayesinde hem eğlendi hem de toplumsal yaşamda daha etkin rol almayı deneyimledi.

Çınar, “Üyelerimizin spor, sanat ve kültürel etkinlikler aracılığıyla sosyal yaşama katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu kamp, yıl boyunca sürdürdüğümüz faaliyetlerin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Etkinlik için İzmir Büyükşehir Belediyesi, derneğin talebi üzerine üç otobüs tahsis etti. Çınar, kampın otel konseptinde planlandığını ve katılımcıların konforlu bir tatil deneyimi yaşadığını vurguladı: “Kamp müdürü, personel ve animasyon ekibiyle üyelerimize unutulmaz bir deneyim sunduk. Yönetim kurulu olarak erişilebilirlik konularını önceden inceleyip çözüm ürettik. Bu sayede sorunsuz ve başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik.”

Katılımcılardan olumlu geri bildirimler

Kampa İzmir’den katılan bedensel engelli Murat Yıldırım (55), “Ailemle birlikte çok keyifli 4 gün geçirdik. Yeni arkadaşlıklar edindim, unutulmaz anılar biriktirdim. Bu etkinlik sosyal yaşamıma büyük katkı sağladı, seneye tekrar katılmak isterim” şeklinde konuştu.

Para atıcılık sporcusu Ayşe Avcıoğlu (24) ise, “Kamp boyunca hiçbir erişim sorunu yaşamadık. Personelin ilgisi ve tesisin imkanları çok iyiydi. Hem sosyalleştik hem de farklı yerleri görme fırsatı bulduk” dedi.

Karaburun’dan katılan bedensel engelli Gülay Çoban (32) de, “Dört gün boyunca çok keyifli zaman geçirdim. Buradan unutamayacağım dostluklar ve anılarla ayrılıyorum. Bu tür etkinliklerle arkadaşlarımla tekrar bir araya gelmek isterim” ifadelerini kullandı.