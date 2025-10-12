Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite mezunu 22 ila 28 yaş arasındaki gençleri iş yaşamına hazırlama gayesiyle hayata geçirdiği "İzmir Seninle" programı yeni bir aşamaya geçti. Nisan ayında 200 gençle başlayan projede, katılımcıların kariyer yolculuklarına rehberlik edecek deneyimli gönüllü mentörlerin kabul başvuruları resmen başladı. Program, özellikle işsizlik sorunuyla mücadele eden, düşük iş arama motivasyonuna sahip ancak öğrenme azmi yüksek gençlere umut olmayı hedefliyor.

İşsiz gençlere yönelik kapsamlı destek programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Virüsü iş birliğiyle yürüttüğü "İzmir Seninle" projesi, uzun süredir işsiz olan gençlerin potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Program, sırasıyla öğrenme programları, mülakat simülasyonları, mentörlük süreci ve iş ağı geliştirme buluşmaları gibi dört ana aşamadan oluşuyor. Projenin temel amacı, gençlerin kişisel becerilerini güçlendirerek onları istihdam piyasasına rekabetçi bir şekilde hazırlamak.

Tecrübeli isimler gençlere rehberlik edecek

Projenin en kritik aşamalarından biri olan mentörlük programına geçilmesiyle birlikte, gençlere bilgi ve deneyimlerini aktaracak gönüllü mentörler aranıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pelin Akbaş, programın İzmir’in nitelikli iş gücünü ve kentin gelecekteki potansiyelini artıracağını belirtti. Akbaş, "Gençlerin kariyer yolculuklarına güçlü bir destek sunmak, kişisel becerilerini geliştirmek ve istihdama katılımlarını sağlamak adına çalışıyoruz. Bu doğrultuda, bilgi ve tecrübeleriyle gençlere yol gösterecek gönüllü mentörlerimizi programa katılmaya davet ediyoruz," dedi.

"İzmir'in geleceğine yapılan sosyal yatırım"

Bilim Virüsü Direktörü Melike Çıtak Aydın ise "İzmir Seninle" programını, "İzmir'in geleceğine yapılan kıymetli bir sosyal yatırım" olarak nitelendirdi. Aydın, özellikle 'NEET' (Eğitimde, İstihdamda veya Eğitimde Olmayan) grubundaki gençlerin yüksek potansiyeline dikkat çekerek, bu potansiyelin doğru destek ve yönlendirmeyle açığa çıkarılacağına inandığını dile getirdi. Programın gençlere "biz seninleyiz" mesajı verdiğini belirten Aydın, eşleşecekleri profesyonellerle birebir görüşmeler yapacak gençlerin hem kariyer hedeflerini netleştireceğini hem de profesyonel ağlarını genişletme imkânı bulacağını ekledi.

Mentörlerden beklenen özellikler ve süreç

Gençlerin yaşamlarına yön vermelerine ve cesur adımlar atmalarına rehberlik etmek isteyen gönüllü mentör adaylarında bazı temel kriterler aranıyor. Adayların en az 5 yıllık aktif çalışma deneyimine sahip olmaları, gençlerle içten, dürüst ve açık bir iletişim kurmaya gönüllü olmaları ve kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşma arzusu taşımaları gerekiyor. Program takvimine göre, Kasım ayında mentör bilgilendirme toplantısı yapılacak. Ardından belirlenen tarihlerde, haftada bir kez olmak üzere toplam 4 hafta boyunca mentör-menti görüşmeleri çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İş dünyası temsilcilerinin bu toplumsal dönüşüm hareketine sadece işveren olarak değil, vizyon sahibi liderler olarak destek vermesi hedefleniyor.