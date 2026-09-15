14 Eylül 2026’da yayımlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile çok sayıda üniversitede öğretim elemanı kadrolarında değişiklikler yapıldı. Kararın ekli listesinde İzmir’den 6 üniversite yer aldı. Toplam 266 kadroda derece değişikliği yapıldığı açıklanan tabloda, Türkiye’nin neredeyse tüm üniversitelerinde kadro değişikliği yapıldığı görüldü.

DEÜ’ye 53 kadro

Karar kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) merkez teşkilatında 53 dolu kadronun derecesi değişti. Üniversite tablosunda Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları yer aldı.

Ege’de 55 değişim

Ege Üniversitesi’nde ise 55 dolu kadroda değişiklik yapıldı. Üniversitenin merkez teşkilatında Öğretim Görevlisi ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları başta olmak üzere çeşitli öğretim elemanı kadrolarında değişikliğe gidildi.

Bakırçay’da 76 kadro

İzmir’deki düzenlemede en yüksek değişiklik İzmir Bakırçay Üniversitesi olarak görüldü. Üniversitede 76 dolu kadronun derecesi değiştirildi. Resmi Gazete’deki tabloda Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için değişiklikler yer aldı.

Katip Çelebi’de 45 değişim

Karar kapsamında Katip Çelebi Üniversitesi merkez teşkilatında 53 dolu kadronun derecesi değişti. Üniversite tablosunda Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları yer aldı.

İYTE’de 7 kadro değişti

İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü’nde ise 7 dolu kadronun derecesi değiştirildi. İYTE’ye ilişkin tabloda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları yer aldı.

Türkiye genelinde 4 bin 544 kadroda değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Türkiye genelinde 4 bin 544 kadroda değişiklik yapıldığı Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversiteler arasında en fazla kadro değişikliği 158 kadroyla Pamukkale Üniversitesi’nde olurken, 119 kadroyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve 116 kadroyla Karadeniz Teknik Üniversitesi izledi.

En düşük kadro sayısı ise 4’er kadroyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi oldu. Listenin dikkat çeken diğer yüksek sayıları arasında ise 101 kadroyla Hacettepe, 98 kadroyla Sağlık Bilimleri, 95 kadroyla Sivas Cumhuriyet, 94 kadroyla Bingöl ve 90 kadroyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri yer aldı.



