14 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2026/312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim kurumlarının çeşitli kadrolarında değişiklik yapılmasına karar verildi. verilen karar doğrultusundaki üniversitelerin arasında Ege Üniversitesi de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kadroda Ege Üniversitesi merkez teşkilatında 35 dolu kadronun kadro derecesinin değiştirildiği görülürken, düzenlama kapsamında farklı uncanlarda görev alan personelin mevcut kadro dereceleri yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklikler arasında Mali Hizmetler, Bilgisayar İşletmeni, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Perfüzyonist, Tekniker, Teknisyen ve Kütüphaneci gibi unvanlar yer aldı. Tabloda bazı unvanlar için ise birden fazla kadronun derece değiştirdiği görüldü.

Döner sermayeye 19 kadro

Ege Üniversitesi’nin döner sermaye kadrosunda ise 19 değişiklik görüldü. Bu bölümler arasında ise Sağlık Memuru, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Uzman, Tekniker gibi kadrolar yer aldı.

Merkezde 35 kadro, döner sermayede 19 kadro ile 54 kadroda değişiklik yapıldığı açıklanırken, kararın Ege Üniversitesi’ne ilişkin bölümünde ise bir adet boş kadro değişikliği görüldü. Mevcut kadroda yer alan Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun derecesi değiştirilerek aynı unvanda yeni kadro derecesi belirlendi. Böylece Ege Üniversitesi için hem dolu kadrolarda hem de boş kadroda değişiklik yapılmış oldu.