Dokuz Eylül Üniversitesi kadrolarında yüksek kapsamlı bir değişime gidildi. 14 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2026/312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim kurumlarının çeşitli kadrolarında değişiklik yapılmasına karar verildi. Verilen karar doğrultusundaki üniversitelerin arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kadroda DEÜ merkez teşkilatında 80 dolu kadronun kadro derecesinin değiştirilmesi uygun görüldü. Düzenleme kapsamında farklı alanlarda görev alan personelin mevcut kadro dereceleri yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklikler arasında Mali Hizmetler, Bilgisayar İşletmeni, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Perfüzyonist, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama, Şoför, Psikolog, Gemi Adamı, Hemşire, Mühendis, Mimar, Avukat Ve Hizmetli gibi unvanlar yer aldı.

Döner sermayeye 53 kadro

DEÜ’nün döner sermaye kadrosunda ise 53 değişiklik görüldü. Bu bölümler arasında ise Sağlık Memuru, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Uzman, Tekniker gibi kadrolar yer aldı.

Merkezde 80 kadro, döner sermayede 53 kadro ile 133 kadroda değişiklik yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete’deki tabloda değişiklikler, her kadronun mevcut derecesi ile karar derecesi ayrı ayrı gösterilerek düzenlendi.



