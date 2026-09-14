Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da Gençlerle Buluştu Türkiye’den Beklentiler Çok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” olarak tanımlanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güneydoğuda ve doğuda terör diye bir şey kalmadı. Şimdi hedef daha büyük şapta bölgenin geneline huzurlu bir hava getirmek” dedi.

Mekke Savunma Paktı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım istiyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Türkiye’den beklentiler çok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Paktı’na ilişkin de “Güzel gelişmeler var, başaracağız” dedi.

“Türkiye’yi selamete ulaştırmayı başardık”

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede savaşa ilişkin, “Fırtınalı denizlerde Türkiye’yi selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın; krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu bu dönemde ülkemizi tehlikelerden uzak tuttuk. Pek çok alanda tarihi zaferler kazandırdık” dedi.

“Gençlerle kucaklaşmaya devam edeceğiz”

12 Eylül Darbesinin 46. Yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“O karanlık günlerde gençler işkence gördü. Gelecekleri ellerinden alındı. Anneler, babalar kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Tüm gayemiz bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır. O yüzden gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Sizlerin fikirleri, talepleri doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz. Gençleri oy deposu olarak görenler, şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz onlara aldırmadık, aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya devam edeceğiz"

“Hedef, bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek”

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelen soruya da cevap veren Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de terör diye bir şeyin kalmadığını ifade ederek, “Şimdi hedef daha büyük çapta bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek” ifadelerini kullandı.

“Biz Türkiye'yiz”

Başkan Erdoğan, NATO liderlerine silah hediye edilmesinin nedenini soran gence ise şu yanıtı verdi:

“Makine Kimya'nın ürünleriyle ortaya çıktık. Bütün liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri. Güzel oldu, memnun oldular. Bu mutluluğu sağladığımız için biz de ayrıca mutlu olduk. Liderler zirvesini tavan yaptırdık. Tavan oldu”

