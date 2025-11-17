İzmir’in Tire ilçesinde Kavakdibi Caddesi üzerinde konumlanan Yedi Kardeşler Türbesi, bölgede yüzyıllardır anlatılan bir keramet hikâyesiyle adından söz ettiriyor. Kitabesi bulunmadığı için kesin yapım yılı bilinmese de mimari üslubu, türbenin 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiğini gösteriyor. Zaman içinde yapılan çeşitli onarımlar türbenin ilk formunu değiştirse de manevi önemi yıllardır korunuyor.

Sır Hatunların sessiz yaşamına dair anlatılar

Halk arasında Sır Hatunlar olarak bilinen yedi kız kardeşin Buğday Dede’nin torunları olduğuna inanılıyor. Rivayete göre kardeşler, yaşamları boyunca kimseyle konuşmamış ve bu nedenle “sır sahibi” olarak anılmıştır. Hepsi 1473 yılında vefat etmiş ve aynı türbeye defnedilmiştir.

Mezar taşlarında yer alan dizeler, ziyaretçilerde derin bir etki bırakmaya devam ediyor. Taşlarda yazılı ifadeler, hem kardeşlerin manevi yönüne hem de dönemin inanç anlayışına dair ipuçları içeriyor.

Mucizevi buğday kerametinin ardındaki dramatik son

Anlatılanlara göre Arap Yarımadası’nda büyük bir kıtlık yaşandığı dönemde, bir Arap tohumluk buğday talebiyle Buğday Dede’yi ziyaret eder. Dede ise elinde buğday kalmadığını belirterek torunlarına yönlendirir. Sır Hatunların verdiği iki tas buğdayın mucizevi şekilde kırk çuval buğdaya dönüşmesi, onların keramet sahibi olduğuna dair inancı güçlendirir.

Ancak bu olayın duyulması, kız kardeşlerin “sırlarının ortaya çıkmasına” neden olur. Rivayete göre derin bir üzüntü yaşayan Sır Hatunlar, aynı gün içinde can vermeye karar verir. Halk ise bu olayın ardından onları anmak için bugün Yedi Kardeşler Türbesi olarak bilinen yapıyı inşa eder.

Yüzyıllardır süren Cuma ziyaretleri

Tire halkı, türbeyi özellikle Cuma günleri ziyaret etmeyi bir gelenek haline getirmiş durumda. Bölgedeki birçok kişi için türbe, hem manevi bir durak hem de yerel kültürün yaşayan bir parçası olmayı sürdürüyor.

Türbenin mimari detayları

Kesme ve moloz taştan inşa edilen türbe, 3.62x3.65 metre ölçülerinde kare planlı bir yapıya sahip. İki katlı olarak yapılan türbenin alt bölümünde mumyalık, üst bölümünde ise sandukaların yer aldığı ana oda bulunuyor. Alt kat beşik tonozla, üst kat ise kubbe ile örtülüdür. Türbenin ön kısmında dikdörtgen planlı bir teras yer alır ve bu alan ziyaretçilerin türbeyi rahatça gezebilmesine imkân sağlar.