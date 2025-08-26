İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından yüklü miktarda yasaklı madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı. Bornova ilçesinde durdurulan R.Ö. isimli şüphelinin çantasında, narkotik köpeği “Aşil”’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Yapılan aramada, 1 kilo 200 gram yasaklı madde ele geçirildi. R.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konak’ta torbacılara dağıtım öncesi baskın
Polis ekipleri, Konak ilçesinde sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde gelen istihbarat üzerine harekete geçti. Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 128 kilo yasaklı madde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı
İzmir’de yasaklı maddeye ağır darbe
Son günlerde il genelinde yürütülen operasyonlarda da ciddi miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda;
20 kilo 723 gram yasaklı madde ,
2 kilo 660 gram yasaklı madde ,
2 kilo 517 gram yasaklı madde ,
122 bin 112 adet yasaklı madde hap ele geçirildi.
Operasyonlarda toplam 225 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunlardan 130’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.