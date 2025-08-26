İzmir’de 2020 yılında Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar’a verilen ve Yargıtay tarafından da onanan ‘haksız tahrik’ indirimi kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından itiraz edildi. Sürece ilişkin konuşan anne Filiz Demiral, “Sanığa verilen indirimin onanması beni yıktı. Ancak Sayın Bakan’ın talimatıyla yapılan itiraz beni çok sevindirdi” dedi.

Olayın geçmişi

Olay, 20 Ağustos 2020’de Karabağlar ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir apartman dairesinden gelen tartışma ve cam kırılma sesleri üzerine polis ekipleri adrese gitti. Eve giren ekipler, Ceyda Yüksel’i yaşamını yitirmiş halde buldu. Yüksel’in kolunda derin kesikler olduğu, vücudunda da cam parçalarının yol açtığı yaralanmalar bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Serkan Dindar’ın alkollü olduğu ve olayı hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Mahkeme süreci ve ‘Haksız tahrik’ indirimi

Soruşturma sonunda Dindar hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık önce müebbet hapse çarptırıldı, ardından mahkeme heyeti ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. Kararda, sanığın cinsel ilişki teklifini reddeden Yüksel’le tartıştığı, bu sırada öfkeye kapılarak öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi.

Yargıtay kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı oy birliğiyle onadı. Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne taşındı. Yargıtay da ‘haksız tahrik’ indiriminde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle kararı onayladı.

Bakanlık dosyaya müdahil oldu

Yargıtay kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla bakanlık devreye girdi. Davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay’ın indirim gerekçesine itiraz ederek dosyanın Ceza Genel Kurulu’nda değerlendirilmesi talebinde bulundu. Başvuruda, cinsel ilişki teklifinin reddedilmesinin “haksız tahrik” gerekçesi olamayacağı vurgulandı.

Anne Demiral: “Bu itiraz beni rahatlattı”

Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, verilen indirimin onanmasının kendisini derinden yaraladığını belirterek, “Kızımın ardından yas tutamadım, hukuk mücadelesine devam ettim. Sanığa verilen indirimin Yargıtay’da onanması beni adeta yıktı. Ancak Sayın Bakan’ın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak bana umut verdi. Karar ne olursa olsun kızım geri gelmeyecek ama adaletin sağlanması kalbime bir nebze ferahlık getirecek. Başka kadınların hayatını kaybetmemesi için çıkacak karar çok önemli” dedi.