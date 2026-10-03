Son Mühür / Hayvanlar sevginin en saf halidir, onlara uzatılan her el dünyayı değiştirir. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların yaşam hakkını ve onlara karşı herkesin sorumlu olduğunu hatırlattı. Büyükşehir ekipleri, bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarıyla hayvanların daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için yeni doğam yaşam alanları oluşturmaya devam ettiklerini açıkladı. Bakım evlerinde yüzlerce can dostun ise güvenli alanların ötesinde kendilerine ikinci bir şans verecek sıcak yuvalara kavuşmak istediği de bir kez daha hatırlatıldı.

“Türkiye’ye rol model yerler yapıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, kent genelinde dört bakım eviyle hizmet verdiklerini söyledi. PAKO Sahipsiz Hayvanlar Sosyal Yaşam Kampüsü Gökdere Bakım Evi’nin bin 150, Işıkkent Bakım Evi’nin 550, Seyrek Bakım Evi’nin ise bin 180 hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirten Aras, “Tüm gayretimiz, birlikte yaşadığımız canlıların en iyi şartlarda bizimle birlikte olması için. Türkiye’ye örnek, rol model yerler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yürüyüş benzeri etkinlikler yapılıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engeli hayvanlara yönelik de çalışmalar yürüttüğünün altı çizilirken; can dostların insanlarla temaslarının artırılması ve sahiplendirmeye hazırlanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği ifade edildi. Bu kapsamda uygulanan “Barınak Sakini” projesiyle bakım evlerindeki hayvanlar mikroçip kayıtları üzerinden bireysel özellikleriyle tanımlanırken Aras, “Onu uygun kafeste tutuyoruz, uygun etkileşimi sağlıyoruz ve dışarıdan gelen, temas etmek isteyen insanlarla yürüyüş benzeri etkinlikler yapıyoruz. Bu hayvanlar sahiplenmeye hazır hale getiriliyor. Çocuklara, hayvan sevgisini artırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Hayvanlarla etkileşimin nasıl sağlanacağı konusunda onları bilinçlendiriyoruz. Böylelikle bu bilinç ailelerine de gidiyor” dedi.

Bakım evlerinde vatandaşların hayvanlarla doğrudan temas ederek sahiplendirme sürecine dahil olabildiğini ifade eden Aras, “Biz çok iyi baksak da birlikte yaşadığımız canlıların birebir onlarla ilgilenecek ailelere ihtiyaçları var. Bugün evinizde bir hayvana bakmaya hazır hissediyorsanız, onları buradaki toplu yaşam alanından çıkartıp bireysel sevgi görebilecekleri, doğrudan sarılabilecekleri bireyler haline dönüştürebilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya bekliyoruz. Hep birlikte mutlu bir hayat sürmek için bizden hayvan sahiplenmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Sahiplendirilmeyi bekliyorlar”

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların veteriner hekimlerin gözetiminde yürütüldüğünü belirten Aras, “Hayvanları doğrudan toplamak yerine önce onlara uygun alanları yaratıp ondan sonra topluyoruz. Toplanan bütün hayvanlar Işıkkent Bakım Evi’mize geliyor. Burada karantina süreçlerini tamamlıyorlar. Mikroçiple kayıt altına alınıp bireysel kayıtları gerçekleştirildikten sonra uygun bakım evlerine yerleştirilip sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Yurttaşlarımızın içleri rahat olsun. Toplama ekiplerimiz de dahil tüm ekiplerimizin başında veteriner hekimlerimiz var” diye konuştu.