İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Tugay, “Kimse Atatürk’ü benden silemez” dedi.

"Kaç İzmirli bu derneğe üye?"

İstifa ettiği kurumun sadece bir dernek olduğuna ve dernek yönetimi ile anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığını belirten Tugay, "Üyeliğinden ayrıldığım Karşıyaka’da bir dernek sadece. Faaliyetlerine katılmadığım ve yönetimi ile anlaşamadığım için ayrıldım. İzmir’de 4.5 milyon insan var, yine milyonlarcası Atatürk sevgisiyle yaşıyor. Peki kaç tanesi bu derneğe üye? Onlarda mı suçlanmalı o zaman?" ifadelerini kullandı.

"Benim görevim bu şehrin belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak"

Açıklamasında tek amacının İzmir'e en iyi şekilde hizmet olduğuna vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söylediğim şeyi tekrar edeceğim: Benim görevim bu şehrin belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak. İzmir’in sorunlarını çözemememiz şehrimize ve insanlarımıza yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ben de bu kötülüğü yapmayacağım İzmir’e."