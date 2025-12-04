Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa’daki tüm liselerde 12. sınıf öğrencilerine erişim kodları dağıtıldı. Platformun sunduğu imkânlar hakkında öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilerek tanıtım sunumları gerçekleştirildi.

Dijital eğitimde yeni dönem

Pakodemy, üniversite sınavına hazırlık sürecini yapay zekâ destekli sistemle kişiye özel hale getiren bir dijital eğitim platformu olarak dikkat çekti. Yapay zekâ koçluğu sayesinde öğrencilerin seviyeleri analiz edildi, bireysel çalışma programları oluşturuldu.

Platformda konu anlatımları, 20’den fazla yayınevine ait testler, 1000’i aşkın kitap, 400 binden fazla soru, video soru çözümleri ve yıl boyunca uygulanacak 163 deneme sınavı yer aldı.

Yapay zekâ koçluğu ve Türkiye geneli sıralama

Pakodemy, öğrencilerin performansını düzenli olarak takip eden gelişmiş özellikleriyle öne çıktı. Kişiselleştirilmiş testler, Türkiye geneli sıralama, tercih simülasyonu ve çıktı alma seçenekleriyle öğrencilerin sınav sürecini stratejik biçimde planlamasına katkı sağlandı.

Tüm öğrencilere ücretsiz erişim

Aliağa Belediyesi, proje kapsamında ilçede eğitim gören tüm 12. sınıf öğrencilerine sınav dönemi boyunca ücretsiz erişim imkânı sundu. Uygulama ile gençlerin modern eğitim araçlarına eşit koşullarda ulaşması amaçlandı.