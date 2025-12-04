Son Mühür - İzmir’de düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, hafta sonu gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultayın, partinin birlik ve beraberliğini güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Balkan, “Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi yapan Genel Başkanımıza ve Parti Meclisimize kimsenin söz söyleme hakkı olmadığını düşünüyorum” dedi.

“Genel başkanımızın iradesi güçlü şekilde benimsendi”

Açıklama yapan Başkan Balkan, kurultayın parti içi dayanışmayı daha da güçlendirdiğini ifade etti. Genel Başkan’ın kongrede oyların tamamını alarak ortaya koyduğu iradenin tüm örgüt tarafından benimsendiğini söyleyen Balkan, yaşanabilecek kırgınlıkların parti içi meseleler olduğunu ve bu durumun mücadele kararlılığını zedelemeyeceğini dile getirdi.

“Güzel günlere inanıyoruz”

Birlik ve beraberliğin partinin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Selçuk Balkan, “Sadece kentlerimiz için değil, bu ülkenin aydınlık yarınları ve çocuklarımızın geleceği için çalıştığımızın bilincindeyiz. 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olduk. Yapılacak ilk genel seçimde de iktidar olacağız. Ülkemizi aydınlık günlere hep birlikte kavuşturacağız” ifadelerini kullandı. Balkan, sözlerini “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek tamamladı.