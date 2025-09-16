Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, kente damga vuracak yeni, akıllı bir il binası için düğmeye bastı. Bugün tapusu alınacak olan yeni bina, Bayraklı'nın Smyrna Meydanı’na bakacak konumuyla yalnızca partinin değil, İzmir’in de dikkat çekecek simge yapılarından biri olacak.

Mevcut kiralık binadan taşınma kararı alan AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Gaziemir’deki partiye ait binasını satarak 160 milyon TL gelir elde etti. Yeni bina için 100 milyon TL bedelle şahıstan satın alınan, kamu arazisi olmayan arsa üzerinde 6 katlı ve modern mimarisiyle İzmir’e yakışır bir il binası yükselecek.

BİLAL SAYGILI VE İL YÖNETİMİNDEN İZMİR’E VE PARTİYE MİRAS

Yeni binanın, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yönetiminin kente ve partiye bırakacağı kalıcı miras olacağı ifade ediliyor. Projeye göre binada iki katlı bodrum yer alacak, en alt kat otopark olacak. Üst katlarda ise bin kişilik modern bir kongre salonu, toplantı alanları ve il teşkilatının tüm birimlerini kapsayacak geniş ofisler bulunacak.

Yaklaşık 15, 20 ayda tamamlanması öngörülen projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onay verdiği öğrenildi.

KULİS: “BALKON KONUŞMASI” MESAJI

AK Parti İzmir kulislerinde konuşulan iddialara göre, olası bir erken seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasını Ankara yerine, yeni İzmir İl Başkanlığı binasında yapmak istediği belirtiliyor. Bu gelişme, İzmir teşkilatında büyük heyecan yaratırken, binanın sadece bir il binası değil aynı zamanda stratejik bir siyasi merkez olarak planlandığı yorumları yapılıyor.