Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan Toldo, yurtta kaldığı yıllarda aldığı bir nasihatin hayatını değiştirdiğini söyledi. “Biz de bir zamanlar toplumun desteğiyle ayakta kaldık. O dönemde bize yapılan iyilikleri unutmadık” diyen Toldo, şu anda hem koruma altındaki çocuklara hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirtti.

“İyilik iyidir; bizim hayat felsefemiz bu. Bize kötülük yapanlara bile gülmeyi tercih ediyoruz, çünkü pozitif olmak iyiliği çoğaltır” ifadelerini kullandı.

“Destek olanların sözleri kulağıma kazındı”

Çocuk yaşta devlet korumasına alındığını hatırlatan Toldo, “Korumadan çıktıktan sonra bize destek olan insanların nasihatleri kulağıma kazındı. Onlardan aldığım ilhamla bu derneği kurdum. Şimdi hem eğitim desteğine ihtiyaç duyan gençlere hem de barınma ve iş arayışında olanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz” dedi.

“Ben de büyüyünce senin gibi olacağım”

Koruma altındaki çocuklara gönüllü olarak “abilik” yaptığını söyleyen Toldo, küçüklerin sözlerinin kendisini motive ettiğini anlattı:





“Çocuklar bana ‘Ben de büyüyünce senin gibi olacağım, kardeşlerime yardım edeceğim’ diyorlar. Bu sözleri duymak beni çok mutlu ediyor. Biz sadece iyilik yapmıyoruz, iyiliği öğretiyoruz da. Böylece her geçen gün büyüyen bir iyilik zinciri oluştu.”

“Hayat zor ama iyilik iyidir”

Kurucusu olduğu derneğin İzmir merkezli faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirten Toldo, “Hayat bazen zor ama biz her şeye rağmen iyiliği seçiyoruz. Çünkü iyilik iyidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Yardım alanlardan iyiliğe karşılık

Dernekten destek gören vatandaşlardan Orhan Günkurtuluş ise duyduğu minnettarlığı dile getirdi:



“Allah razı olsun. Ben de imkanım oldukça başkalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hurdacılık yapıyorum, günde ortalama 300-350 lira kazanıyorum ama aileme bakıyorum. Torunlarıma da bu bilinçle iyiliği öğreteceğim. Onlar da büyüdüklerinde imkanı olmayanlara yardım edecekler.”