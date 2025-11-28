Son Mühür/ Beste Temel- Romanya’nın bağımsızlığını ve birliğini simgeleyen Millî Günü, bu yıl da İzmir’de yüksek düzeyde katılımla ve görkemli bir resepsiyonla kutlandı. Swissotel Büyük Efes’te düzenlenen etkinliğe Romanya’nın İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu ev sahipliği yaptı. Geceye, Türkiye’de ikamet eden Rumen vatandaşları, Romanya ile yoğun ticari ilişkileri bulunan iş dünyası temsilcileri, çok sayıda ülkenin konsolos ve başkonsolosları, askeri ateşeler ve akademik çevrelerden oluşan geniş bir heyet büyük ilgi gösterdi.

Dostluk mesajları ve kültürel köprüler kuruldu

Özel olarak Romanya’dan gelen rektör ve sanat topluluklarının sahne aldığı bu anlamlı gecede, iki ülkenin milli marşları dünyaca ünlü Madrigal Korosu tarafından icra edildi. Tören salonunun genelinde iki ülke arasındaki köklü dostluk ve çok yönlü iş birliğine dair güçlü mesajlar ön plandaydı.

Başkonsolos Lilian Zamfiroiu, gecede yaptığı kapsamlı konuşmada, 1 Aralık 1918 tarihinin Transilvanya, Basarabya ve Bukovina’nın Eski Krallık ile birleşerek Birleşik Romanya’nın kurulduğu tarihi gün olması dolayısıyla Rumen ulusu için taşıdığı tarihsel öneme değinerek sözlerine başladı.

NATO’nun doğu kanadında kilit müttefikler

Başkonsolos Zamfiroiu, Romanya-Türkiye ilişkilerinin bugün bölgedeki en sağlam bağlardan biri olduğunu vurguladı. İlişkilerin güven, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde yükseldiğini belirten Zamfiroiu, iki ülkenin NATO’nun doğu kanadındaki kilit müttefikler pozisyonunun altını çizdi.

Zamfiroiu, Karadeniz’in güvenliği, Avrupa-Atlantik barışı ve genel bölgesel istikrar açısından iki ülkenin iş birliğinin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Konuşmasında, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birçok alanda yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, geceye katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Korgenerali ve LANDCOM Kurmay Başkanı Muammer Alper’e özel selamlarını iletti ve NATO iş birliklerinin sürekliliğine dikkat çekti.

2028 hedefi 20 milyar dolar: Ticarette dev atılım

İkili ekonomik ilişkilere de değinen Başkonsolos, Türkiye’nin, Avrupa Birliği dışındaki Romanya’nın en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu hatırlattı. İki ülkenin ticaret hacminin bu yıl 13,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Zamfiroiu, 2028 yılı için 20 milyar dolarlık iddialı bir ticaret hacmi hedefi belirlediklerini açıkladı.

Türkiye’nin batı bölgesindeki iş dünyasının bu hedefin gerçekleşmesine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Başkonsolos, Romanya Başkonsolosluğu’nun Türk yatırımcıları destekleme misyonunu sürdüreceğini kaydetti. Enerji, inşaat, savunma, tekstil, otomotiv, tarım ve bilişim gibi sektörlerde karşılıklı yatırımların hızla arttığına dikkat çekerek, Türk işletmelerinin Romanya’da güvenilir aktörler haline geldiğini, Rumen şirketlerinin de Türkiye ekonomisinde yeni fırsatlar yakaladığını sözlerine ekledi.

İzmir-Romanya bağlantısı istendi

Turizm ve ulaşım ilişkilerinin iki ülke arasındaki canlılığı artırdığını ifade eden Zamfiroiu, bu alanda giderilmesi gereken kritik bir eksikliğe dikkat çekti. Başkonsolos, İzmir ile Romanya’daki hiçbir şehir arasında hâlâ doğrudan bir uçuş hattının bulunmamasının üzüntü verici olduğunu belirterek, bu hattın bir an önce hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulundu.

Konuşmasının devamında ise Dobruca bölgesinde yaşayan Türk ve Tatar topluluklarının Romanya’nın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Gecede yer alan, Atatürk’ün çağrısıyla Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye göç eden ailelerin torunlarının varlığının, iki ülke dostluğunun yaşayan bir sembolü olduğunu belirtti.

Gecenin sonunda, etkinliğe sağladıkları katkılardan dolayı sponsorlar sahneye davet edilerek kendilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Yoğun ilgi gören ve üst düzey protokolün katıldığı bu anlamlı kutlama, Romanya ile Türkiye arasındaki köklü dostluğun ve stratejik ortaklığın İzmir’de ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.