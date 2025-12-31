Son Mühür - İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa’daki çeşitli vakıf taşınmazlarını kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe, Ödemiş ve Akhisar’da bulunan zeytinlik, büro, mesken, market, tarla ve değirmen gibi farklı nitelikte toplam 13 taşınmaz için açık teklif ve pazarlık usulü uygulanacak. İhaleler, 13 Ocak 2026 salı günü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Konak’taki hizmet binasında 11.00 ila 12.00 saatleri arasında yapılacak. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerin ardından, 27 Ocak 2026 salı günü pazarlık aşamasına geçilecek.

Karşıyaka’da zeytinlik, Konak’ta iş merkezi

Aylık muhammen kira bedelleri; Karşıyaka Sancaklı’daki zeytinlikler için yaklaşık 5 bin TL’den başlarken, Konak Güzelyalı’da bulunan market niteliğindeki taşınmaz için 225 bin TL’ye kadar çıkıyor. Konak’taki Mehmet Mumcu İş Merkezi’nde yer alan büroların aylık muhammen bedeli ise 30 bin TL olarak belirlendi. Tüm taşınmazlar için sözleşme süresi, sözleşme tarihinden itibaren 31 Aralık 2026’ya kadar olacak. Kira artışlarının, takip eden yıllarda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalar dikkate alınarak yapılacağı duyuruldu.

Şahsen başvurmalarını gerekiyor

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, başvurularını en geç 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen yapmaları gerekiyor. Posta, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Şartname ve detaylı bilgilere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisi’nden ulaşılabilecek.