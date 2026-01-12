İzmir esnaf dünyasında tarihi bir değişim rüzgarı esti ve Kahveciler Esnaf Odası’nda çeyrek asırlık bir dönem, sandıktan çıkan güçlü bir iradeyle sona erdi. Mesleğin mutfağından gelen ve 18 yıldır bizzat ocak başında ter döken Jale Büyükdemir, üyelerin büyük teveccühüyle odanın yeni başkanı seçilerek bir ilke imza attı.

İzmir Kahveciler Odası'nda tarihi değişim

İzmir Kahveciler Esnaf Odası’nın gerçekleştirilen olağan genel kurulu, kentin esnaf teşkilatında unutulmaz bir viraja sahne oldu. Üç adayın kıyasıya yarıştığı seçimlerde esnaf, değişimden yana tavır koyarak sandığa akın etti. Toplamda 380 oy alarak rakiplerini geride bırakan 55 yaşındaki Jale Büyükdemir, odanın yeni başkanı seçildi. Büyükdemir’in karşısında yarışan ve 25 yıldır koltuğunu koruyan eski başkan İsmail Hakkı Kırdı ise 220 oyda kalarak görevi devretti. Bir önceki seçimleri sadece 17 oy gibi küçük bir farkla kaybeden Büyükdemir, bu kez esnafın tam desteğini alarak kurum tarihinin ilk kadın başkanı olma unvanını da kazandı.

"Burası artık esnafın evi olacak"

Seçim zaferinin ardından duygularını paylaşan Jale Büyükdemir, seçim sürecinde yürüttüğü çalışmaların temelinde "aidiyet" duygusunun yattığını belirtti. Esnafı tek tek ziyaret ederek odanın gerçek sahibinin üyeler olduğunu hatırlattığını ifade eden Büyükdemir, "Gelin, odamıza hep birlikte sahip çıkalım" çağrısının sandıkta karşılık bulduğunu vurguladı. Odanın artık "görünmez" olmayacağının sözünü veren yeni başkan, alınan tüm kararların esnafla istişare edilerek hayata geçirileceği, sorunların sadece takip edilmeyeceği, aynı zamanda sonuçlandırılacağı şeffaf bir yönetim modelini benimseyeceklerini ilan etti.

Kahve kokularıyla büyüyen bir yaşam öyküsü

Jale Büyükdemir’in bu başarısının arkasında 18 yıllık bir emek ve köklü bir aile geleneği bulunuyor. Babasının 65 yıllık kahvehane işletmecisi olduğunu ve çocukluğunun kahve kokuları arasında geçtiğini anlatan Büyükdemir, babasının rahatsızlığı sonrası ocağın başına geçerek sorumluluk aldığını söyledi. Mesleki zorluklara ve toplumdaki bazı önyargılara da değinen Büyükdemir, bir kadın olarak zaman zaman zorlandığını ancak dürüst duruş ve iyi niyetle her engeli aştığını ifade etti. Geçmişte "kahvehaneciyim" dediği için kendisine ev verilmediği günleri unutmadığını belirten Büyükdemir, kepenk açmanın huzurunu da siftahsız kapatmanın kederini de bildiğini, bu işin ancak mutfağını bilenler tarafından yönetilebileceğini savundu.

Kahvehanelerin toplumsal rolü

Mesleğinin sadece çay ve kahve servisinden ibaret olmadığını hatırlatan Büyükdemir, kahvehanelerin toplumsal birer "dertleşme durağı" olduğunu belirtti. Bu işletmelerin emekliler için bir sığınak, sokak satıcıları için bir pazar yeri ve mahalle kültürü için birer sosyalleşme merkezi olduğunu dile getiren Büyükdemir, iyi bir işletmeciliğin püf noktasının birlik ve dirliği sağlamak olduğunu söyledi. Hafta sonu, bayram veya tatil kavramı olmayan bu zorlu meslekte; hijyenin, temizliğin ve doğru demlenmiş bir çayın vazgeçilmez unsurlar olduğunu ekleyerek, esnafın emeğine duyduğu saygıyı bir kez daha yineledi.

İlk hedef bel büken katı atık bedelleri

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki öncelikli hedeflerini de açıklayan Jale Büyükdemir, esnafın en büyük gider kalemlerinden biri haline gelen su faturalarındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Özellikle faturalara yansıyan yüksek katı atık bedellerinin esnafın belini büktüğünü ifade eden Büyükdemir, bu konuda yerel yönetimlerle hızlı bir diyalog süreci başlatacaklarını söyledi. 9 liralık su kullanımına 3 lira katı atık bedeli eklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten yeni başkan, belediye başkanlarını tek tek ziyaret ederek esnafın can damarı olan su maliyetlerini düşürmek için destek isteyeceklerini dile getirdi. "Elleri nasırlaşmış esnafın sesi olacağım" diyen Büyükdemir, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağının sözünü verdi.