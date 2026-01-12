Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, sektörün 2025 yılında gerçekleştirdiği ihracat oranlarını ve 2026 yılından beklentilerini değerlendirmelerde konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Ömer Celal Umur: Toplam tütün üretimimizi de 100 bin tonun üzerine çıkarmayı başardık

2025 yılında toplam tütün üretimlerini 100 bin tonun üzerine çıkardıklarının altını çizen ve yabancı tütün üretimini de her yıl artırdıklarını vurgulayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “Tütün ve Tütün Mamulleri sektörümüzün Türkiye geneli ihracatını 2025 yılında %8.4’lük artışla 1 milyar 60 milyon dolar ile kapatmayı başardık. İhraç ürünlerimizin en önemlilerini yaprak tütün, sigaralar ve nargilelik tütünler oluşturmakta. Bildiğiniz üzere oryantal tütün üretimi ve ihracatında dünyada lider konumdayız. Oryantal tütün dışında yabancı tütün üretimimizi de her yıl artırmaya devam ediyoruz.

Tütün ve Alkol Dairesi verilerine göre 2020 yılı başlarında 5 bin ton civarı olan yabancı menşeli yaprak tütün üretimimiz bu yıl itibariyle 30 bin ton seviyesine ulaştı. Toplam tütün üretimimizi de 100 bin tonun üzerine çıkarmayı başardık. Toplam 112 ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz 2025 yılında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke sırasıyla Irak, ABD, Belçika, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Önemli ihraç pazarlarımızdan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya’ya ihracatımızı önemli ölçüde artırmayı başardık. 2025 yılı boyunca Türkiye’de tarımsal üretim, iklim krizinin giderek derinleşen olumsuz etkileri nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorlu yılda sektör olarak, kilogram başı 9 doların üzerinde ortalama ihraç fiyatı ve yıllık 1 milyar dolarlık ihracat ile ülkemiz tarım sektörüne önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu tablonun oluşmasında ihracatçılarımızın gayreti yanında üreticilerimizin de büyük bir özveri ile bu zahmetli ürünü yetiştirmelerinin önemi büyük.” diye konuştu.

“Kurduğumuz atık toplama merkezlerinin sayısı 2025 yılında 50’ye yaklaştı”

Öte yandan, yeni yılda sürdürülebilirlik alanında yeni projeleri hayata geçireceklerinin müjdesini de veren Başkan Umur, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Ege Tütün İhracatçıları Birliği olarak, tarımsal üretimdeki risklerin farkındayız ve bu nedenle sürdürülebilirliği her zaman çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Yaprak tütünde sürdürülebilir bir üretim ve ihracat yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Ege Tütün İhracatçıları Birliği üyesi firmaların temsilcilerinin katılımıyla 2021 yılında kurulan sürdürülebilirlik çalışma gruplarımız; çiftçilerin çalışma koşulları, kalite ve verimlilik, çocuk işçiliğiyle mücadele ve iş sağlığı ve güvenliği başlıkları altında 2025 yılı boyunca da pek çok çalışmayı eşgüdüm içerisinde yürütmüştür.

Bu kapsamda; kişisel koruyucu ekipmanların standardizasyonu ve geliştirilmesi, tütün üretiminde kullanılan bitki koruma ürünlerine ait ilaç ambalaj atıklarının toplama merkezlerinde toplanması, imhası ve geri dönüşümüne yönelik projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle zirai ilaç atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda diğer birliklerimizin de projemize dahil olmasıyla, kurduğumuz atık toplama merkezlerinin sayısı 2025 yılında 50’ye yaklaştı. Sizlerin vesilesiyle Kuru meyve ve zeytin birliklerimiz başta olmak üzere tüm tarım birliklerimize iş birlikleri için teşekkür etmek istiyorum. 2026 yılında sürdürülebilirlik alanında, uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yeni projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”