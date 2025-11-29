Son Mühür/ Osman Günden - Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, yeni doğan bebeklerin yaklaşık üçte birinde bir ya da iki gözde sulanma görüldüğünü belirtti. Bu durumun en sık nedeninin gözyaşı kanalının doğuştan dar ya da kapalı olması olduğunu ifade eden Kaşkaloğlu, göz sulanmasına çoğu zaman çapaklanmanın da eşlik ettiğini söyledi.

Çapaklanma enfeksiyon belirtisi olabilir

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, bebeğin uyandığında kirpiklerinin birbirine yapışık olmasının mikrobik enfeksiyon göstergesi olabileceğini kaydetti. Gözyaşının normalde göz kapaklarının burun köküne yakın bölümünde yer alan deliklerden gözyaşı kesesine aktığını, buradan da burun boşluğuna ulaştığını belirten Kaşkaloğlu, ağlama sırasında burun akıntısının bu mekanizma nedeniyle oluştuğunu dile getirdi.

Farklı hastalıklarla karışabiliyor

Gözyaşı kanalı tıkanıklığında aşırı sulanma ve yaşarma görüldüğünü aktaran Kaşkaloğlu, bazı durumlarda bu tablonun doğuştan göz tansiyonuyla da ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Doğuştan göz tansiyonu olan bebeklerde sulanmanın yanı sıra göz bebeğinde büyüme, ışığa hassasiyet ve korneada bulanıklık gibi ek bulguların da bulunduğunu vurguladı.

İlk adım damla ve masaj

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ilk tanının ardından antibiyotikli göz damlaları ve gözyaşı kesesine masaj önerildiğini söyledi. Masajın anne ya da baba tarafından burun köküne doğru uygulanması gerektiğini belirten Kaşkaloğlu, masajın sıklığı ve tekniğinin göz doktoru tarafından aileye gösterildiğini ifade etti.

Çoğu bebekte kendiliğinden düzeliyor

Masaj ve damla tedavisiyle gözyaşı kesesinde biriken sıvının boşaltıldığını ve enfeksiyon riskinin azaldığını kaydeden Kaşkaloğlu, bebeklerin büyük bölümünde bu sorunun altı aylık olmadan ortadan kalktığını söyledi. Ancak sulanmanın devam etmesi halinde gözyaşı kanallarının sonda ile açılması gerekebileceğini belirtti.

Geç kalınırsa ameliyat gerekebilir

Sonda işleminin genellikle bir yaşından önce yapılmasının önemine dikkat çeken Kaşkaloğlu, bebeğin büyümesiyle kemik yapısının sertleştiğini ve tedavinin başarısının azaldığını aktardı. Gözyaşı kanalı tıkanıklığının konjonktivit ile karıştırılabildiğini belirten Kaşkaloğlu, doğru tanı için mutlaka uzman hekim muayenesinin şart olduğunu vurguladı.