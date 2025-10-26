Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşım hizmetlerinde önemli düzenlemeler ve indirim kararları aldı. Vatandaşların bayram coşkusuna rahatlıkla katılabilmeleri amacıyla, Büyükşehir’e bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları gün boyunca yüzde 50 indirimli tarife uygulayacak. Öte yandan, Büyükşehir ve TCDD ortaklığıyla işletilen banliyö hattı İZBAN ise, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince 29 Ekim Çarşamba günü tamamıyla ücretsiz hizmet verecek.

Metro, otobüs ve vapur seferlerinde özel düzenlemeler

Bayram günü olan 29 Ekim Çarşamba günü için otobüs sefer saatlerinde Cumartesi çalışma programı esas alınarak ilave takviyeler yapıldı ve güncel bir hareket planı oluşturuldu. İzmir Metrosu’nda ise sefer sıklıkları sabah 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakika, yoğun saatler olan 06.30-09.00 saatleri arasında 4 dakika, gün ortasında 09.00-20.00 saatleri arasında 5 dakika ve gece saatleri 20.00-00.20 arasında 8 dakikada bir olacak şekilde ayarlandı. Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı’nın sefer sıklıklarında bir değişiklik yapılmazken, Konak Tramvayı 06.00-07.30 saatleri arasında 10 dakika, 07.30-11.00 saatleri arasında 7,5 dakika, 11.00-19.30 saatleri arasında 6 dakika ve gece 21.30-00.20 saatleri arasında 10 dakikalık periyotlarla hizmet verecek.

Baykuş seferleriyle kutlamalar gece boyu sürecek

İZDENİZ vapur seferlerinde de bayram günü hafta sonu tarifesi geçerli olacak. Ayrıca, 29 Ekim Çarşamba’yı 30 Ekim Perşembe’ye bağlayan gece geç saatlere kadar sürecek kutlamalara katılacak vatandaşların evlerine rahatça dönebilmeleri için özel “Baykuş seferleri” düzenlenecek. Karşıyaka’dan 23.45’te kalkacak olan vapur, Alsancak’tan 00.05’te hareket ederek 00.20’de Karşıyaka’ya ulaşacak. Gece yarısından sonraki ikinci sefer ise 00.45’te Karşıyaka’dan başlayıp, 01.05’te Alsancak’tan hareket edecek ve 01.20’de tekrar Karşıyaka’ya varacak. Bu düzenlemelerle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kent genelinde kesintisiz ve ekonomik bir şekilde yaşanmasını hedefliyor.