Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki genç yeteneklerin müzikle ilgili hedeflerini serbestçe gerçekleştirebilmeleri için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın gençlere yönelik fırsat eşitliği yaratma vizyonu doğrultusunda, ilk örneği Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde açılan ücretsiz ses stüdyosunun ikincisi Kültürpark'ta hizmete sunulmaya hazırlanıyor. Müzik kariyerinde ilerlemek isteyen tüm gençlerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bu yeni kayıt stüdyosu, Celal Atik Spor Salonu kompleksinde yer alacak ve kısa bir süre içinde kapılarını açacak.

Başkan Tugay'ın vizyonu Kültürpark'a taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen inşaat ve düzenleme çalışmaları son aşamaya ulaştı. Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürü Ali Evren Şendur, bu önemli girişim hakkında açıklamalarda bulundu. Şendur, "Celal Atik Spor Tesisi içinde gençlerimiz için tamamıyla ücretsiz bir ses kayıt stüdyosu oluşturuyoruz. Başkanımız Cemil Tugay, gençleri destekleme konusunda çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Kendisi bu uygulamayı daha önce Karşıyaka Belediyesi'nde başarıyla hayata geçirmişti. Orada çok verimli olan bu uygulamanın, şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yaygınlaştırılması yönünde talimat verdi. Biz de ilgili tüm hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle tamamladık," dedi.

Stüdyo standartlarında ileri teknoloji ve akustik düzenleme

Şube Müdürü Şendur, 260 metrekarelik bir alanı kapsayan tesisin teknik donanımı hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Yeni ses stüdyosu; prova odası, vokal kayıt odası, ana kayıt odası ve mix odası gibi farklı bölümleri bünyesinde barındırıyor. Şendur, binanın ses stüdyosu gerekliliklerine uygun olarak ses geçirimsiz duvar, tavan, kapı ve pencere sistemlerinin inşaatının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, modern iklimlendirme sistemleri kuruldu ve zemin kaplamaları bitirildi. Tesisin giriş düzenlemeleri de tamamlanırken, ekiplerin şu anda odaların kusursuz ses kalitesine ulaşması için gerekli olan son akustik düzenlemeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.